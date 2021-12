Sax, del grupo Maldita Vecindad, era el “crush” de Galilea Montijo antes de ser famosa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Muchas famosas dejan ver que son fans de artistas desde su adolescencia, lo cual provoca que el público tenga mucha empatía con ellas. En el caso de Galilea Montijo, ha podido verse una transformación profesional desde que participó en el concurso de belleza “La Chica TV México” en 1993 hasta convertirse en una de las conductoras mexicanas más populares en la actualidad.

Recientemente, los fans de la bella jaliscience recordaron una entrevista que en ese año le hizo Shanik Berman, para su programa de televisión “Intimamente Shanik”, y al cuestionar a Galilea y a Marcela Pezet (quien también participó en el certamen) acerca de qué tipos de hombres les gustaban, la estrella del programa “Hoy” reveló el “crush” que tenía en aquel tiempo: Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax, del grupo de rock Maldita Vecindad.

“Tengo gustos raros, bueno, no es porque sea rara la persona, sino de que, no sé, hay ciertos…a mí me gustan todos los hombres, la verdad es que todos son guapos, sin ellos no vivimos, por ejemplo, les voy a decir, por decirles un ejemplo, Sax, el del grupo, de Maldita Vecindad, me gusta su cara, no sé”.

En la entrevista (en la que había un ambiente un tanto tenso por las preguntas incómodas de Shanik) Galilea Montijo también comentó su deseo de ir a Italia: “Yo quiero ir a Italia. Tuve la oportunidad de conocer a un chico italiano, y estoy encantada con los italianos”. Casi 30 años después, ella comparte la pantalla chica con Berman en las intervenciones de ésta en el matutino “Hoy”, y aunque se hacen bromas, se llevan bien. Desgraciadamente Sax falleció en marzo de este año, pero su obra musical sigue siendo muy admirada en el medio artístico.

