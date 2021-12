Lucy Vives regresa a modelar, mostrándose en topless y luciendo sus tatuajes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En septiembre, Lucy Vives acompañó a su padre (el cantante Carlos Vives) a la entrega de los Premios Billboard, donde probó suerte como cantante. Pero ahora ha regresado a su faceta de modelo, destacando en varias fotografías artísticas de Greg Miles en las que se luce tanto en topless como con atuendos llenos de transparencias.

La chica de 25 años (quien también destaca como activista) también se dejó ver en imágenes en las que posa sobre una mesa, presumiendo sus tatuajes y su estilizada figura. Ella no esperaba que el tema “Besos en cualquier horario” -que interpretó junto a su papá y Mau y Ricky– debutara en los charts de la revista Billboard, con lo cual ha ganado más fans. View this post on Instagram A post shared by Tamara Lichtenstein (@tamaralich)

Recientemente Lucy Vives publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que forma de la campaña “Ser artista no es excusa”, en el que fija su postura para que la gente de ese gremio no olvide sus responsabilidades ni el convivir con sus familias. View this post on Instagram A post shared by lucia vives (@lucyvives)

