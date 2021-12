AMLO desmiente al expresidente Felipe Calderón sobre supuesto viaje en tren “simulado”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde Nayarit, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió los señalamientos del expresidente Felipe Calderón y los opositores a su gobierno, quienes señalaron en redes sociales que el mandatario mexicano viajó en vagón de tren “simulado”, durante el pasado fin de semana, en una visita de supervisión a las obras del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México.

“Este (Felipe Calderón) cree que nos quedamos en la época de los montajes… Ya ni le entiendo a lo otro pero es una vergüenza y así, ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tiene, pero no debemos ser injustos ni lapidarios, pero deben de cuidarse y sobre todo un expresidente por lo que representó a México en su tiempo… Los periodistas lo mismo, tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética, periodismo como la política es un imperativo ético… Es hasta para decirles ternuritas…“, comentó.

El mandatario tabasqueño dijo que estos señalamientos del expresidente Felipe Calderón forman parte de un “enojo” de sus opositores que hasta llegan a caer en el “ridículo”.

“Están muy ofuscados, muy nerviosos, es lo que venimos planteando, es que cambió el régimen y no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, por eso es la cuarta Transformación, ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo… Como ya el que manda es el pueblo y los beneficios son para el pueblo, están molestos, no entienden“, señaló en su conferencia mañanera.

“En su enojo caen hasta en el ridículo, no es nada más López-Dóriga (periodista), ni si quiera Felipe Calderón (expresidente), es un pensamiento de muchos, de millones, afortunadamente es mayoría la gente que está despertando, pero sigue habiendo muchos dogmáticos conservadores que no quieren ver la realidad y caen en el ridículo“, expresó.

Fue el pasado domingo 5 de diciembre que el presidente mexicano publicó en sus redes sociales un video donde se le observa viajando en el interior del vagón de un tren junto con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, además de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y varios miembros de su gabinete.

“Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos”, escribió el presidente mexicano en el tuit del pasado domingo 5 de diciembre.

Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos. pic.twitter.com/Rh0z4CMvvc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 5, 2021

Con el presidente @lopezobrador_ hicimos un recorrido en el tren del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. pic.twitter.com/P0bwPcjv35 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 5, 2021

Por su parte la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó en sus redes sociales varios videos en tiempo real del tren donde habían viajado.

Sin embargo, el video del presidente mexicano provocó que el periodista Joaquín López-Dóriga señalara en su cuenta de Twitter que al presidente López Obrador lo habían subido en “un simulador”.

“Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T. Y todos felices. El vagón ni se mueve”, señaló López Doriga. Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T.



Y todos felices. El vagón ni se mueve. pic.twitter.com/MqmAKgJZDx— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 6, 2021

El tuit del periodista fue re-tuiteado por el expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que este video era “un buen ejemplo de Fake News” y pidió que “la señorita esa que no sabe leer”, refiriéndose a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de los miércoles “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”, señalara este momento dentro de su sección en la conferencia mañanera.

“Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera””, señaló el expresidente mexicano.

Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”. https://t.co/bMfKza8Agf— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 6, 2021

Este miércoles 8 de diciembre, en la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”, Elizabeth García Vilchis mostró el tuit del periodista mexicano y del expresidente Felipe Calderón.

“Señor, deseo concedido, pero por mentir. Me hace referencia a mi, y está muy pendiente de mi sección, lo felicitamos”, dijo García Vilchis como respuesta al expresidente Felipe Calderón desde la conferencia mañanera en Nayarit. "Deseo concedido. Pero por mentir", responde García Vilchis a @FelipeCalderon, luego de que el expresidente pidió que el video de AMLO en el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles pasara en el 'Quién es quién en las mentiras'. "Las acusaciones sobre el montaje son falsas":@_LizVilchis pic.twitter.com/EgTcAr7QLl— LA OCTAVA (@laoctavadigital) December 8, 2021 ¡8 minutos!



En 8 minutos García Vilchis desmiente a @lopezdoriga y a @FelipeCalderon que aseguraron que el presidente viajó al aeropuerto de Santa Lucia en un simulador.



Además, da un tutorial de cómo usar las cámaras de celulares con la luz que entra por las ventanas. pic.twitter.com/GjinwDEmXC— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 8, 2021

Tras leer el mensaje de Twitter del expresidente Felipe Calderón, el mandatario tabasqueño salió en defensa de Elizabeth García Vilchis al señalar que la señorita “no sabrá leer” pero “no es mentirosa”.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”, señaló el mandatario mexicano. ¡No me ayudes!



Tras criticas hacía Elizabeth Vilchis por su lectura en el #QuienEsQuien, el presidente @lopezobrador_ dijo:



"Pues no sabrá leer la señorita de la sección pero no dice mentiras" pic.twitter.com/vki1xia5cM— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 8, 2021

Te puede interesar:

· AMLO viaja a Washington para reunirse con Joe Biden y Justin Trudeau en la Cumbre de Líderes de América del Norte

· AMLO recibe vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y da inicio a la aplicación de refuerzo para adultos mayores

· AMLO celebrará con evento masivo sus 3 años de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México