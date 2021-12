El último guiño de Solari a Antuna para tratar de convencerlo de que se una al América

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Solari entiende las necesidades de su equipo y reconoce que deben reforzarse de cara al clausura. De igual manera no oculta su interés por algunos jugadores que podrían ser grandes refuerzos para el América. Uno de ellos es Uriel Antuna, por el que Solari se ha derretido en halagos.

En una entrevista concedida a ESPN, Solari aseguró que su equipo necesita un volante por derecha que pueda tener profundidad y desborde, por lo que Antuna, que se desenvuelve en dicha posición sería una gran incorporación.

El futbolista de Chivas ya ha sido relacionado en varias oportunidades con el América y el mismo Solari afirma que Antuna tiene un nivel de selección, por lo que sería una muy buena incorporación para las Águilas.

“Si me vas a preguntar por el mercado, son situaciones que me exceden y otras tengo conocimiento pero quedan en la intimidad, no las puedo charlar. Antuna es un muy buen futbolista, de Selección Nacional. Juega en otro club, si me siento incómodo hablado de mis futbolistas, imagínate de los de afuera”, afirmó Solari.

Pero a pesar de sus prudentes palabras, el estratega de América no se guardó su intención de querer fichar un nuevo volante por derecha y a pesar de que no dijo explícitamente que quería el fichaje de Antuna, dejó claro que buscan un perfil con esas características que el club azulcrema no posee en ese sector de la cancha.

“No es algo que vamos a ocultar (la necesidad de un volante por derecha). Desde el primer día aquí mi diagnóstico como entrenador es que nos vendría bien más profundidad por la banda derecha, alguien con características distintas a los jugadores que ya tenemos allí”, concluyó.

Lo de Córdova – Antuna es probable que se aclare cuando terminen su participación con @miseleccionmx … por ahora solo queda esperar ⏳ 🦅🔛 🐐— Jon Barbon ® (@jonbarbon) December 5, 2021

La polémica entre el posible intercambio de Córdova por Antuna entre Chivas y América está más viva que nunca ya que tiene un gran grupo que está en contra de este movimiento, mientras otros lo apoyan. Mientras tanto, ambos futbolistas están concentrados con la selección de México y conviven muy bien entre ellos. Mientras la polémica del posible intercambio está desatada, Antuna y Córdova sonríen, se abrazan, posan y disfrutan su llamado a @miseleccionmx ☝️



🎥 @jmteran #LaUltimaYNosVamos | #CaminoAQatar pic.twitter.com/yQelsXTDBM— TUDN USA (@TUDNUSA) December 8, 2021

También puede interesarte:

Se vienen las consecuencias de la eliminación: Habrá una profunda depuración en el América

“Estoy encabronado”: Cuauhtémoc Blanco espera que Solari y varios jugadores salgan del América tras la derrota ante Pumas