Thomas Müller humilló al FC Barcelona luego de la aplastante goleada del Bayern Múnich en la UEFA Champions League

El FC Barcelona vivió uno de sus más grandes fracasos de los últimos años. El conjunto blugrana perdió 3-0 con el Bayern Múnich y quedó eliminado de la UEFA Champions League. Sin duda alguna es una situación atípica para el histórico equipo español que nuevamente fue humillado por los alemanes en el Allianz Arena. Thomas Müller, uno de los protagonistas, explicó las razones que motivaron el fracaso culé.

“El Barcelona no puede afrontar nuestra intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores, a nivel técnico y táctico. Pero no pueden competir a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel“, sentenció el experimentado futbolista del Bayern Múnich en unas declaraciones para DAZN.

Con goles de Thomas Müller, Leroy Sané y Jamal Musiala, los alemanes hicieron respetar su casa y mandaron al FC Barcelona a la UEFA Europa League. A pesar de la goleada, el veterano delantero cree que la victoria pudo haber sido mucho más abultada.

“Contra el Barcelona siempre fluye de alguna manera. Hemos jugado bien. Lógicamente, no todo fue perfecto. Cuando juegas contra el Barça, quien siempre presiona arriba para desenvolverse, siempre encuentras huecos para nuestros extremos. A veces no tuvimos el timing correcto en el pase y en los desmarques. En la segunda parte pudimos haber hecho más, pero ha sido divertido“, sentenció.

Leroy Sané in UCL this season.



6 Games

5 Goals ⚽️

4 Assists 🅰️



What a Group stage. @leroy_sane 🔟🔥 pic.twitter.com/YssvZQnLEe— Buddy (@BuddyFifa_) December 8, 2021

Finalmente, el Bayern Múnich aplastó a sus rivales en el Grupo E de la Liga de Campeones. El conjunto Bávaro ganó los seis partidos que jugó y dejó un impresionante registro de 22 goles a favor y solo 3 en contra. Sin duda alguna, el Bayern será uno de los favoritos para llevarse el trofeo continental.

“Creo que hoy hemos hecho un muy buen partido. Ha sido divertido en cualquier caso. Hemos jugado bien entre nosotros y conseguido la victoria”, concluyó. 6⃣ wins from 6⃣ #UCL group games for @FCBayernEN as they cruise into the Round of 16! 👍 pic.twitter.com/0TFMp2QY34— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 8, 2021

