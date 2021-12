Carmen Salinas recuerda la anécdota del día que pisó la cárcel por culpa de su vecina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carmen Salinas perdió la vida a los 82 años el pasado 9 de diciembre debido a un paro cardiaco que se originó por un fallo en la presión, dejando un profundo dolor en familiares, fanáticos y comunidad artística a la que perteneció durante más de 60 años.

Como parte de las anécdotas que han sido recordadas a través de las redes sociales, se encuentra el día que pisó la cárcel debido a una confusión. Fue a través de su canal de YouTube, en donde la querida actriz mexicana recordó la humilde vecindad en la que vivió en su natal Torreón, Coahuila, con sus siete hermanos y en donde los atendía con mucho amor su mamá. Y fue en este mismo lugar en donde tuvo como vecinas a tres simpáticas borrachitas, a quienes cantaba para ganar un poco de dinero y ayudar económicamente a su familia.

“Me encantaba ir a cantarles para ganar un poco de dinero y ayudar a mi mamá. Estábamos bien amolados, a veces no teníamos ni para comer y a veces nada más nos daba cafecito negro y unas tostaditas que le sobraban. Lo que me daban se lo traía a mi mamacita”, recordó.

Según lo narró la misma artista, todo sucedió cuando tenía seis años y estaba por cumplir los siete y la adoptó una mujer a quien apodaban “Tere La Borrachita”, a quien aseguró nunca iba a olvidar. Pero fue durante una pelea que tuvo que llegar la policía, pero como ella estaba presente cantándoles, también fue subida a la patrulla, o “Julia” como les decían en ese tiempo.

“Empezaron a pelearse. Se empiezan a agarrar a golpes y yo no paraba de cantar y no faltó la vecina chismosa que le hablara a la policía y obviamente entraron los policías. Llegó la julia, que es una camioneta donde suben a la gente que se llevan a la comandancia de policía, yo cante y cante”.

Y aunque ella únicamente estaba con la vecina para cantarle, esta argumentó que Carmelita era su hija y no tenía con quien dejarla, por lo que no tenía más remedio que llevarla con ellos.

“Que se llevan a Tere la Borrachita y me dice: ‘véngase mija para que me siga cantando’. Me agarra de la mano y me suben a la Julia junto con ella. Les dijo que era su hija“, añadió.

Desde el momento de su detención, que eran las seis de la tarde aproximadamente, ella se dedicó a cantar para todos los que se encontraban detenidos con lo que logró conseguir más dinero para llevarle a su mamá.

“Me metieron a la cárcel con ella, ahí donde tenían a todas las mujeres. Ahí estoy cante y cante. Las demás presas me empezaron a dar mis centavitos. Me acuerdo que en un botecito me dieron mi cafecito y ahí empecé a meter mis moneditas“.

Luego de varias horas de búsqueda, finalmente su mamá la encontró, se presentó para hablar con el comandante de la policía y aclarar que se la había llevado una vecina. A pesar de que el jefe de la policía le llamó la atención a su mamá, finalmente se la entregó y llegaron a casa con todo el dinero que le dieron ese día en la cárcel.

