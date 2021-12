Biden promete ayuda a 6 estados afectados por tornados

El presidente Joe Biden dijo el sábado que su administración está lista para hacer “lo que sea necesario” después de que varias docenas de personas murieron a causa de un enjambre de poderosos tornados y tormentas que azotaron seis estados desde del viernes.

“El gobierno federal hará todo lo posible para ayudar”, dijo Biden durante una conferencia de prensa el sábado desde Wilmington, Delaware. “Les prometo que, lo que sea que se necesite, lo que sea que se necesite, el gobierno federal va a encontrar la manera de suministrarlo”, agregó Biden.

President Biden talks about the devastating loss often seen from tornadoes like the one that hit Kentucky and several other states overnight, where dozens are feared dead. pic.twitter.com/oY4pvWYYFu — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) December 11, 2021

Biden confirmó su intención de viajar a la zona más devastada por los tornados, como prometió al gobernador de Kentucky, Andy Beshear, pero aclaró que no quiere interponerse con su presencia en las labores de rescate, con lo que esperará al momento adecuado para su visita.

Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tennessee fueron afectados por más de 30 tornados.

Total destruction in Kentucky after tornado. At least 70 deaths are feared, the governor says. https://t.co/bDDqIPMwpi pic.twitter.com/8svlT32LVs — CNN (@CNN) December 11, 2021

Biden dijo que FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, está presente en cada uno de los seis estados para evaluar los daños.

En Kentucky, al menos 70 personas han muerto y el número podría aumentar a más de 100.

El gobernador Andy Beshear dijo que es posible que el tornado sea el más mortífero que haya azotado el estado. Más de 180 guardias nacionales se han desplegado en áreas en el oeste de Kentucky, la sección más afectada del estado.

"This has been the most devastating tornado event in our state’s history," Gov. Andy Beshear of Kentucky said Saturday of the tornado that has killed at least 70 people. https://t.co/EXeoeXsayb pic.twitter.com/6JUVMVwSKO — The New York Times (@nytimes) December 11, 2021

“Todos los recursos estatales se están aplicando”, dijo el director de Manejo de Emergencias de Kentucky, Michael Dossett, en una conferencia de prensa.

El presidente Biden aprobó el estado de emergencia de Kentucky, y agregó el sábado por la tarde que está listo para aprobar solicitudes para los otros estados.

Al menos dos muertos en Illinois

En Illinois, se confirmó la muerte de al menos dos personas después de que un almacén de Amazon colapsara en Edwardsville.

El jefe de Amazon, Andy Jassy, dijo en Twitter que la compañía está “desconsolada” por las muertes. “A medida que esta situación continúa evolucionando, quiero que nuestra comunidad de Edwardsville sepa que estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales y los socorristas para apoyarlos. Mi más sentido pésame está con la comunidad amazónica y todos los afectados ”, dijo. (2/2) As this situation continues to evolve, I want our Edwardsville community to know we are working closely with local officials & first responders to support them. My deepest sympathies are with the Amazon community and all impacted.— Andy Jassy (@ajassy) December 11, 2021

Reportan 3 muertes en Tennessee y dos en Arkansas

En Tennessee, un tornado mató al menos a tres personas, dijo a Associated Press un portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del estado.

Otras dos personas murieron en Arkansas, según The New York Times.

