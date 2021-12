Gomita denuncia intento de asalto: “Me aventó el balazo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La conductora e influencer Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, preocupó a sus seguidores luego de revelar que fue víctima de un intento de robo a mano armada el pasado miércoles mientras se encontraba transitando en su camioneta en una avenida del Estado de México. ¿Cómo logró escapar de dicha situación? Aquí te compartimos los detalles.

A través de sus historias de Instagram, la ex presentadora de “Sabadazo” relató los aterradores instantes que vivió mientras se dirigía a trabajar hace algunos días. Se trató de un intento de robo que pudo terminar en una tragedia, pues la amenazaron a punta de pistola.

De acuerdo a Gomita, todo ocurrió cuando iba de camino a grabar algunos videos, se detuvo en un semáforo y una persona le tocó la ventana de su vehículo: “Yo iba con el vidrio arriba y empezaron a apuntarme con la pistola, cortó cartucho el tipo, aventó un balazo y no dejaba de tocarme el vidrio para que abriera la ventana. Según él había visto afuera mi cartera y no es cierto no traía la cartera afuera”.

A pesar de las amenazas, la joven no bajó el vidrio y en su lugar, decidió esperar a que el semáforo se cambiara a verde, tiempo que le pareció “eterno”: “El tipo me volvió apegar en la ventana con la cacha de su pistola y como no pudo romperla se desesperó, se fue y yo le pise como ‘Toreto’ y hasta me metí en el carril del Mexibús porque fue terrible“, explicó.

Para finalizar su relato, Gomita declaró que el incidente la dejó muy mal durante los siguientes días, pues no podía creer lo cerca que estuvo de que una tragedia ocurriera. Además, aprovechó para instar a sus seguidores a no bajar la guardia y siempre andar alerta ante cualquier tipo de peligro.

“La verdad todo el día estuve muy asustada en estos días y no tenía ganas de subir nada a mis redes sociales, decidí desaparecerme un ratito. Todavía tienen Goma para rato pero les juro que pensé que ya no la contaba, nos asustamos muchísimo“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

