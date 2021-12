Ángela Aguilar posa en un balcón luciendo su minicintura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Posando como toda una modelo, Ángela Aguilar presumió su ya famosa minicintura en una fotografía compartida en sus historias de Instagram. La cantante aparece en el balcón de un exclusivo resort, con el mar de fondo.

En otra imagen que publicó, la hija del cantante Pepe Aguilar muestra cuando sus asistentes dan los últimos toques al vestuario que usa en sus conciertos, algo que ella cuida hasta el más mínimo detalle.

Ángela es una gran fan de la moda, y en un video aparece junto con su hermana Aneliz, presumiendo su elegante atuendo, diciendo: “Aneliz, hay que enseñar nuestro outfit. Hoy me veo como señora porque me puse como todo el look de negro”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

También te puede interesar:

-Ángela Aguilar confiesa que envidia la relación de Christian Nodal y Belinda

-Hija de Lucero y Mijares habla de la supuesta rivalidad que tiene con Ángela Aguilar