En pantalones de látex, Chiquis Rivera se lució al acudir a Teletón USA

Chiquis Rivera ha obtenido más de 25,000 likes en Instagram, gracias a un breve video que la muestra en el foro de Teletón USA, un evento al que la cantante acudió muy feliz, luciendo su figura en un jersey morado y unos pantalones negros de látex.

Ese sexy atuendo es uno de los favoritos de sus fans, ya que Chiquis lo usó el mes pasado en el show que ofreció en Forth Worth, Texas. En aquella ocasión escribió el mensaje “Gracias @uforiamusic @buenomalafeo FEST! 🎤🐝 Y a toda la gente hermosa de Forth Worth Texas y sus alrededores que asistieron hoy. MIL GRACIAS por sus aplausos y amor💜”.

Chiquis Rivera no deja de promocionar (y más para esta temporada navideña) su línea de productos de belleza Be Flawless. Ella misma fue la modelo de uno de los productos, apareciendo en fotos que compartió a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

