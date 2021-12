Encuesta revela que All I Want for Christmas de Mariah Carey es la canción navideña favorita de los inversores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nueva encuesta del banco de inversión Deutsche Bank reveló que los inversores que aman la época navideña estan escuchando uno de los clásicos de Mariah Carey, All I Want for Christmas is you, mientras realizan sus actividades cotidianas de este nocho de la población.

La encuesta fue realizada a 750 personas, quienes dijeron sin dudar que All I Want for Christmas is you era su canción navideña favorita. La canción, según la investigación, subió del tercer lugar en 2019 entre los clientes del banco que fueron encuestados.

El estratega de mercado de Deutsche Bank, Jim Reid, dijo que las respuestas a la mejor canción navideña se encuentran entre las más “polémicas” de las preguntas que buscan respuestas.

De acuerdo con la encuesta de Reid, la cación de Mariah Carey no es la única que se colocó en el gusto de las personas que disfrutan de la temporada navideña, ya que en segundo lugar se colocó Last Christmas de Wham! y Fairytale of New York de The Pogues y Kirsty MacColl ocupó el tercer lugar.

En el último lugar de la encuesta se encuentra otro clásico navideño It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas cantado por varios artistas a lo largo de los años.

All I Want for Christmas is you de Mariah Carey se lanzó en 1994. A pesar de que la canción tiene 27 años es sumamente popular, en especial, ha sido en los últimos 15 años. Este clásico le ha otorgado a Carey una gran cantidad de dinero a través del pago de regalías.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, se estima que Mariah Carey obtiene entre $600,000 dólares y $1,000,000 de dólares en diciembre de cada año, ya que la canción se reproduce las 24 horas del día en diversas plataformas.

Además, se calcula que la canción suma una ganancia de más de $60,000,000 de dólares, pues es utilizada tanto en películas, series o eventos multitudinarios para celebrar la Navidad.

El impacto de All I Want for Christmas is You de Mariah Carey es tal que en 2019 logró ingresar al Libro Guinness de los récords por convertirse en una de las canciones más populares de Navidad.

