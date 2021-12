Canelo traicionó a Chivas de Guadalajara: “Desde ahora soy de Atlas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl “Canelo” Álvarez ha sido asociado como aficionado de Chivas de Guadalajara durante su carrera deportiva. Incluso, el púgil tapatío ha sonado con la intención de comprar el “Rebaño Sagrado”. Sin embargo, su entrenador Eddy Reynoso ha revelado que el gusto del boxeador mexicano ha cambiado a tal punto de hoy ser aficionado del Atlas, actual campeón de la Liga MX.

“Fíjate que ‘Canelo’ tuvo una videoconferencia también; se lo presenté a los jugadores, le pedí que les dijera unas palabras de aliento. Les dijo cosas muy ‘suaves’, muy ‘chidas’, que los jugadores se conmovieron y le aplaudieron mucho. Y al último les dijo: ‘¿Saben qué?, desde ahora ya soy del Atlas’”, reveló Eddy Reynoso en una entrevista a ESPN.

El aporte del Canelo Team en el título del Atlas

Luego de 70 años, el Atlas vuelve a llenarse de gloria en el fútbol mexicano. En esta ocasión el Club León fue la víctima de los “Zorros” que se convirtieron en los actuales monarcas de la Liga MX. Sin embargo, además de Saúl Álvarez, Eddy Reynoso también aportó su grano de arena en la obtención de este título. El entrenador de Canelo apoyó en la parte motivacional al club.

“Alejandro Irarragorri (presidente del Atlas) me pidió si podía darle una plática motivacional a los jugadores, a lo cual accedí con mucho gusto. Les platiqué cómo hemos empezado Saúl y yo, cómo nos hemos encumbrado, cómo hemos ganado peleas después de ir perdiendo, cómo una fractura en una mano y regresar a la pelea. Les di más o menos un ejemplo de lo que es llegar a coronarse, o ser un campeón desde abajo, desde las fuerzas básicas“, reveló Eddy Reynoso.

Canelo y Atlas, una fiesta en Jalisco

Además de la euforia por la obtención del título, el Estadio Jalisco también tendría la oportunidad de recibir a Saúl Álvarez. Reynoso reveló que entre sus planes aún se mantiene en pie que el mexicano se presente en este mítico estadio.

“Falta que me siente a platicar con Canelo. Desgraciadamente, por cuestiones de negociaciones ya no pudimos hacer buenas peleas en diciembre. Queremos venir con nuestra gente como el mejor boxeador libra por libra, como el campeón unificado. Después de haber salir de aquí sin ser campeón, llegar aquí como el mejor del mundo”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

