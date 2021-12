St. George Spirits presenta whisky elaborado con cerveza Sierra Nevada

St. George Spirits y Sierra Nevada Brewing han un whisky elaborado con cerveza. El nuevo whisky de edición limitada se destila de Ruthless Rye IPA. La bebida estará disponible a partir del 18 de diciembre.

El nuevo whisky estará disponibles exclusivamente en la destilería St. George Spirits ubicada en Alameda, California. La tienda tendrá solo 1,000 botellas de Ruthless disponibles para comprar.

Whiskey news: We're thrilled to announce the release of Ruthless, a collaboration with our good friends at @sierranevada. Available this Saturday 12/18 at the distillery bottle shop 11am–3pm or until sold out. Details here: https://t.co/SxsZ1q8wrS pic.twitter.com/urmr4LgIC1

— St. George Spirits (@StGeorgeSpirits) December 14, 2021