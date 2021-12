En un atrevido vestido con transparencias, Rita Ora desfila por los pasillos de un supermercado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Caracterizada por su increíble voz y belleza, la británica Rita Ora se ha convertido en una de las favoritas del público, por lo que no es sorpresa que los paparazzi la sigan a todas partes, y una de sus más recientes escapadas dejó a más de uno con la boca abierta. ¡Aquí te contamos la razón!

Hace algunos días, la intérprete de temas como “Poison” y “For you” fue captada mientras andaba de compras en el supermercado junto a unas amigas, pero fue su revelador atuendo lo que causó revuelo en redes sociales.

Se trató de un look veraniego que consistió en un maxi vestido negro con transparencias que dejó a la vista su ropa interior del mismo color, un look que no todos se atreverían a usar, sobre todo cuando se trata de acudir a comprar la despensa.

Además, Rita Ora intentó pasar desapercibida para los transeúntes al utilizar tapabocas y lentes de sol, aunque esto no sirvió de mucho, pues varias personas que se encontraban en el lugar no tardaron en reconocerla ni tomarle una que otra fotografía.

Horas más tarde, la famosa de 31 años fue captada disfrutando del sol y la compañía de sus amigos en una playa de California, donde volvió a presumir su escultural figura y belleza natural. Por esta razón, los internautas no tardaron en dedicarle uno que otro piropo.

“Queen”, “Preciosa”, “Un mujerón en toda la extensión de la palabra”, “Que diosa te ves”, así como cientos de emojis fueron los comentarios que surgieron a través de redes sociales luego de que sus fotografías comenzaran a circular en internet. View this post on Instagram A post shared by Mia ❤️ (@ritaorabestfans)

