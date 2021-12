A Kim Kardashian no le importan las críticas por haberse aliado con Donald Trump

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella televisiva Kim Kardashian aprobó recientemente su primer examen de relevancia en la facultad de derecho, la prueba general que deben superar todos los estudiantes del primer año antes de poder proseguir con sus estudios.

Lógicamente, ese reto conseguido -en su cuarto intento- ha insuflado un extra de motivación y entusiasmo a la celebridad de cara a su posible futuro como jurista, aunque todavía tiene por delante un largo camino que recorrer. Todo comenzó hace ya unos años, durante la presidencia de Donald Trump, cuando la empresaria decidió involucrarse personalmente para conseguir que el entonces presidente concediera un indulto a Alice Marie Johnson, quien cumplía cadena perpetua por un delito menor ligado al tráfico de drogas.

Fue a partir de ese momento, y a raíz del éxito de su iniciativa, cuando la también diseñadora se percató de que debía formarse adecuadamente a nivel académico si quería seguir trabajando en favor de la justicia social y, sobre todo, para la reforma del sistema penitenciario estadounidense.

Muchos criticaron en su momento que Kim se decidiera a trabajar mano a mano con el antaño mandatario -una de las figuras más divisivas y controvertidas de la política actual-, pero ella ha asegurado ahora que no se arrepiente en absoluto de haber colaborado con Trump en un asunto de extrema necesidad.

“No me importan esas críticas. ¿Tengo que elegir entre mi reputación o la vida de alguien? Destrúyeme si quieres, de verdad no me importa. No había otra opción y [Trump] hizo lo correcto. Mi único propósito es hacer lo correcto y no quiero meterme en la contienda política“, ha explicado a su paso por el podcast ‘Honestly with Bari Weiss’, en el que ha subrayado la importancia de anteponer los derechos fundamentales y las libertades públicas a cualquier lucha de corte partidista.

“Creo en los derechos que los Demócratas ansían, pero también creo en la política fiscal que quieren los republicanos. A nivel político soy una mezcla de ambos“, ha manifestado sobre sus valores ideológicos.

