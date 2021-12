Kim Kardashian aclara que no hay posibilidad de reconciliación con Kanye West

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kanye West no se ha cansado de pedirle públicamente a la madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian, que le dé otra oportunidad desde que ella solicitó el divorcio el pasado mes de febrero. Sin embargo, la socialité dejó en claro ahora que no existe ninguna posibilidad de que se reconcilien, en los nuevos documentos legales que ha presentado como parte de sus esfuerzos por regresar a la soltería, mientras continúan las negociaciones para repartir su fortuna en común con el rapero y la custodia de sus pequeños.

Kim aclaró por medio de sus abogados que busca una “resolución rápida y amistosa” a su separación porque su unión con el polémico músico no resulta “viable”, aunque por el momento no ha conseguido que Kanye coopere con ella para cambiar su estado civil de casada a soltera. “[Kardashian] no tiene ningún deseo de reconciliarse con [West] y quiere que su matrimonio se termine”, dice una parte de dichos documentos. “Las diferencias irreconciliables han llevado a la ruptura irremediable del matrimonio, y no hay posibilidad de salvarlo a través de terapia u otros medios. El mantenimiento continuado del estado civil técnico entre [West] y [Kardashian] no tiene ningún propósito útil, y no hay ninguna razón para continuar con su relación legal”.

Kim quiso explicar en sus propias palabras por qué resulta tan importante para ella que no se le siga considerando la esposa de Kanye: “Ningún esfuerzo por acudir a terapia o reconciliarnos tendrá valor alguno llegados a este punto. Tanto West como yo merecemos la oportunidad de construir una nueva vida. Por lo tanto, solicito que se conceda mi solicitud para la terminación de nuestro estado civil”.

También te puede interesar:

-Al recibir su premio “Icono de la moda”, Kim Kardashian agradeció a Kanye West

-Kanye West no descarta retomar su relación con Kim Kardashian: “Dios quiere que vuelva con ella”