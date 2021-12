Dulce asevera que Juan Gabriel tiene dos hijos no reconocidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las polémicas alrededor del Divo de Juárez no paran, y es que ya han pasado cinco años del fallecimiento de Juan Gabriel, quien de forma repentina conmocionó al mundo de la música.

Ante esto la cantante mexicana Dulce quien puso los reflectores sobre la figura del denominado “Divo de Juárez” al asegurar durante una entrevista que el cantante mexicano tiene dos hijos no reconocidos.

De acuerdo con la declaración de Dulce, uno de los jóvenes es médico y era el orgullo del artista, lo que dejó claro que Juan Gabriel tenía conocimiento de su existencia y a lo que se dedicaba cada uno. Fue recientemente que uno de los hijos reconocidos por el artista estuvo envuelto en un escándalo tras ser denunciado por presunta violencia familiar.

En este contexto surgen las recientes declaraciones de Dulce, quien reveló que podrían existir aún más descendientes del cantante. Hay que recordar que hasta ahora hay cinco hijos que Juan Gabriel habría reconocido en vida; Luis Alberto, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, no obstante, y de acuerdo con lo revelado por la cantante Dulce, existen otros dos hijos más.

De acuerdo con la intérprete de “Muñeca” los de los dos supuestos hijos no reconocidos de Juan Gabriel, uno de ellos ya es un profesionista, mientras que el otro es más pequeño.

“Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto”, declaró la artista en un reciente encuentro que mantuvo con los medios de comunicación y que se dio a conocer en redes.

La cantante de 56 años explicó que el mayor de ellos ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores mediáticos debido a que no le interesa la fama ni nada que tenga que ver con el mundo del espectáculo, en el cual se movía el “Divo de Juárez”.

“Nunca va a salir porque a él no le interesa (la fama), es un muchacho triunfador, muy guapo; lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre”, declaró. Las certezas en las declaraciones que Dulce dio se sustentan en diversas conversaciones que mantuvo con Juan Gabriel, quien incluso le llegó a mostrar fotos de sus supuestos hijos.

La cantante indicó que ella conoce al mayo de ellos, el que es médico, por las fotografías que el compositor le mandaba, no obstante, asegura que no las puede mostrar porque ya no las tiene en su poder desde que le robaron el teléfono en donde las conservaba.

“Tenía fotos de su hijo el doctor, pero me robaron el teléfono y ahí se fue todo. A mí él (Juan Gabriel) me platicaba, me contaba. Sé que hay una criaturita que tuvo con una muchacha en Estados Unidos”, concluyó la cantante.

