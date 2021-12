Estados Unidos arrasó en Concacaf: Guillermo Ochoa y Javier Aguirre dieron la cara por México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Está por finalizar el 2021 y el mundo futbolístico se despide con lo mejor del año. Estados Unidos no olvidará un año en el que logró una supremacía absoluta ante México. Los estadounidenses se llevaron la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro y marchan segundos en el Octagonal. Sus grandes rendimientos fueron recompensados,

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) seleccionó a los mejores representantes del fútbol en Concacaf durante el año. En este sentido, Ricardo Pepi se llevó la distinción al mejor jugador sub-20 de la confederación. Sin duda alguna, el atacante es la nueva joya de la USMNT.

Por otra parte, Brenden Aaronson fue seleccionado como el mejor jugador creativo de Concacaf. El estadounidense milita en el Red Bull Salzburgo de la Bundesliga de Austria y fue recompensado por su excepcional temporada. Además, el círculo lo completa Gregg Berhalter, elegido como el mejor entrenador de selecciones de 2021. View this post on Instagram A post shared by Brenden Aaronson (@baaronson7)

La estrella de la temporada en Concacaf

Para la IFFHS el mejor jugador del año fue el talentoso lateral canadiense Alphonso Davies. El defensor de 21 años de edad es uno de los futbolistas más codiciado en el mundo. En solo media temporada, Davies ha participado en 22 partidos con el Bayern Múnich en el que ha sido muy influyente. El lateral ha aportado hasta 6 asistencias para el conjunto Bávaro. IFFHS MEN'S CONTINENTAL AWARDS 2021-CONCACAF



ALPHONSO DAVIES, MEN'S BEST PLAYER IN CONMEBOL 2021 BY IFFHS



For more information visit the website:https://t.co/b0FDuZLvau#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #win #player #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/PSnOAYT6yN— IFFHS (@iffhs_media) December 16, 2021

Dan la cara por México

A pesar de un año con altos y bajos, un par de mexicanos lograron figurar en esta selección. Guillermo “Memo” Ochoa se llevó la distinción al mejor arquero de Concacaf. El portero de las Águilas del América ha sido regular con El Tri y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Finalmente, Javier Aguirre fue recompensado por su logro internacional y fue elegido como el mejor entrenador a nivel clubes. El “Vasco” alcanzó la Liga de Campeones de Concacaf con Monterrey. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

