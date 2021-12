Messi lució una excentricidad de más de $600,000 dólares durante su viaje a los Emiratos Árabes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de toda la fortuna que amasa Lionel Messi, generalmente se le ha visto con una forma de vestir bastante sencilla, pues no exhibe grandes y ostentosas prendas, sin embargo, sorprendió a todos sus seguidores al lucir un lujoso reloj con un valor de $600,000 dólares en su viaje a los Emiratos Árabes Unidos.

‘Leo’ que acudió a la Expo2020 como embajador global y de Argentina presumió un extravagante reloj pulsera de la marca Jacob & Co de oro blanco de 18 quilates. Lo más impresionante es que el ejemplar es extremadamente limitado, de hecho solo se hizo uno y lo posee Messi.

Sin embargo, y por las fotos posteriores en donde se vio a Messi, todo indica que usó su extravagante reloj para una ocasión puntual, ya que luego fue visto utilizando otro, igualmente lujoso, pero no tan exclusivo como el Jacob & Co.

احد المُعجبين مع الأسطورة ميسي 📸 pic.twitter.com/lTuspGBNvn— ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 14, 2021

No es la primera vez que se le ve a Messi luciendo exóticos relojes, pues en su colección cuenta con ejemplares muy exclusivos como es el caso del modelo Jacob & Co Epic X Chrono Messi Edition. Este ejemplar está disponible en varias ediciones siendo la más económica en 29,000 dólares, mientras que la más costosa alcanza los 150,000 dólares. The limited edition offered in the jacobandco x #Messi collection is the 47mm Epic X Chrono Messi in titanium with a wh… ◌ https://t.co/w8VfhuYfzi



➥ Jacob & Co. 🗞️ #Watches ◌ Good choice👌🏻 pic.twitter.com/DZuoOTTF3K— Fit Casually ™ 💎 (@FitCasuallyGEMS) December 8, 2020

De la misma manera, Messi ha lucido su exclusivo modelo Yacht-Master 40 de Rolex. Una pieza de color negro patentado en oro rosa de 18 quilates que alcanza un precio de 37,000 dólares. Messi se presentó ante su nuevo club con un Rolex Yacht-Master Perpetual Oyster 40.



Todo lo que ven rosado es oro rosa de 18 kilates. Correa OysterFlex muy cómoda e ideal para un outfit deportivo veraniego.



Precio: 36.000€.#DonShelbyRelojero pic.twitter.com/fYNV24FyLv— Don Luka Shelby Jovic (@DonShelby_) August 11, 2021

