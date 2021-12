Manuel Pellegrini habló sobre el contagio de Andrés Guardado por COVID-19 y las exigencias a Diego Lainez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este sábado, ante el partido de LaLiga que disputarán el domingo en el estadio San Mamés, que “El Athletic siempre fue complicado en su cancha, muy apoyado por su público y muy intenso“.

El preparador de los verdiblancos, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club sevillano, añadió del conjunto bilbaíno que “está en un momento extraño, es de los menos goleados y también de los menos goleadores“.

Pellegrini hizo un repaso a la lista de ausencias para el partido y relató que tienen “bajas por lesiones como Montoya, Paul, Sabaly y Camarasa” y que “Pezzella también sufre una contractura” que se produjo en el partido de Copa del pasado jueves en Talavera de la Reina.

Andrés Guardado dio positivo por Covid-19 y es baja para el Betis https://t.co/LU62nEzD1k — La Opinión (@LaOpinionLA) December 18, 2021

El chileno particularizó sobre la baja en el entrenamiento de este sábado y de la lista de expedicionarios del centrocampista mexicano Andrés Guardado y dijo que “se están viendo unos test (covid-19) que están por determinar” y por ello no han querido “tomar riesgos”, mientras que del mediapunta francés Nabil Fekir, quien no estuvo en el partido de Copa, comentó que “tenía una pequeña inflamación en la rodilla, nada grave, pero no tiene ya ningún problema”.

Sobre el otro mexicano de la plantilla, el extremo mexicano Diego Lainez, recordó que “hizo un gol, debe venirle bien, como a otro jugador”, en alusión al tanto logrado en la Copa que desatascó en la prórroga la eliminatoria.

“Debe ir mejorando el nivel. La ventaja que tiene uno sobre el periodismo es que lo ve entrenando todos los días y el compromiso que tiene se ve reflejado cada vez que juega“, afirmó.

GOL DE DIEGO LAINEZ 🇲🇽 pic.twitter.com/fT53kB2BNO — 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓸 𝓒𝓱𝓪𝓿𝓪𝓻𝓻𝓲𝓪_05 (@MarioChm26) December 16, 2021

El entrenador del Betis, sobre la buena marcha del equipo, que acabará 2021 como mínimo tercero en la clasificación de LaLiga, apuntó que “ojalá” lo hagan bien en una temporada “muy importante para el club” y que quieren “terminar la primera vuelta en ‘Champions'” y añadió que “los números son muy buenos por cómo venía la entidad en años pasados”.

También habló sobre el venidero período que se abre en enero para nuevos fichajes y declaró que “desde el punto de vista institucional” no cree que tengan “mucha participación”.

“Estamos completos y hay que dar confianza a un grupo de jugadores que lo están haciendo bien. Hay un plantel estable y no creo que seamos partícipes de ese mercado“, insistió. 🤍🔝 O @realmadrid segue no topo da #LaLigaSantander 2021/22!



✅ Vitória no Dérbi de Madri.

✅ 8 pontos de vantagem para o vice-líder. pic.twitter.com/VVrx6HzsVv— LaLiga (@LaLigaBRA) December 12, 2021

Pellegrini, preguntado por el Valladolid, al que se medirán a partido único como visitante en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey, destacó que “es un rival importante, tuvo la mala fortuna de descender, pero trata de volver a LaLiga. Será difícil ante un equipo muy motivado“.

