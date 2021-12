COVID-19: Preocupación de funcionarios de salud de California por aumento de hospitalizaciones debido a la variante Ómicron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Funcionarios del sector salud de California manifestaron su preocupación por un aumento en hospitalizaciones ante el incremento de contagios debido a la nueva variante Ómicron en el estado.

Por el momento, la mayoría de los casos confirmados de Ómicron se han registrado en el condado de Los Ángeles, algunos relacionados con viajes desde el extranjero, pero también otros que fueron provocados por contagios comunitarios.

Este domingo, el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles reportó 3,512 nuevos contagios de coronavirus, con 742 enfermos que reciben atención en hospitales.

Son tres días consecutivos en que el condado ha registrado más de 3,000 nuevos contagios. El sábado se anunciaron 3,730 casos, en tanto que el viernes fueron reportados 3,360, la mayoría debido a la todavía predominante variante Delta.

A nivel estatal, el Departamento de saludo de California informó que hay 3,874 personas hospitalizadas debido a la enfermedad.

El viernes, los condados de Orange y Riverside informaron que detectaron sus primeros casos con la variante Ómicron. En el condado de Orange, dio positivo un hombre completamente vacunado y se manifestó la enfermedad después de un viaje a otro estado.

Los funcionarios estimaron que Ómicron se convertirá pronto en la variante que predomine en los casos positivos de coronavirus en los Estados Unidos.

El doctor Anthony Fauci, asesor principal del presidente Joe Biden, declaró que el país debe estar preparado ante grandes números de hospitalizaciones y fallecimientos.

Fauci reconoció que habrá un alto número de contagios entre la población ya vacunada, y que se observará una gran diferencia entre los residentes inmunizados y las personas que no han recibido una dosis de la vacuna.

Los expertos indicaron que las personas que completaron su esquema de vacunación y ya recibieron su dosis de refuerzo, están bien protegidos contra la variante Ómicron, por lo que instaron a los residentes que son elegibles a para un refuerzo y todavía no la han recibido, esta semana es la ideal para aplicársela. COVID-19 boosters help keep our immunity strong and give us peace of mind. Find a booster near you to protect yourself and others this holiday season and beyond.



Desde el 24 de noviembre, los números de hospitalizaciones se incrementó en un 16%, sobre todo en el sur de California.

“Desgraciadamente vemos indicios de un aumento invernal inmediatamente después de las vacaciones de Thanksgiving. Las tasas de casos y hospitalizaciones diarias están aumentando constantemente y anticipamos que seguirán aumentando a medida que ingresemos a las vacaciones de invierno.

