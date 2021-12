“Estamos muy lejos del final de la pandemia’, dicen expertos en covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En momentos en los que el mundo enfrenta a la nueva variante Ómicron y cuando aún lidia con la agresiva cepa Delta, expertos en el tema de covid-19, coinciden en que aún estamos muy lejos de ver el fin de la pandemia, por lo que la única opción para protegernos en cierta medida, sigue siendo la vacuna.

“Estamos muy lejos del final”, dijo el doctor Tung Nguyen, profesor de medicina de la Universidad de California en San Francisco, durante la videoconferencia “Los Fantasmas de Covid: Pasado, Presente y Futuro”, organizada por Ethnic Media Services, al hacer un balance de los casi dos años de pandemia de covid-19.

“Hemos tenido en el mundo 270 millones de casos con 5,3 millones de muertes. En Estados Unidos, más de 50 millones de infecciones de más de 100,000 muertes”, dijo el doctor Nguyen.

Observó que más estadounidenses han muerto en dos años por la pandemia, que en todas las guerras de los últimos 120 años, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

“Los 15 millones que han sobrevivido a la covid, no están fuera de peligro porque no sabemos las consecuencias a largo plazo”.

Indicó que la nueva ola ya está aquí. “Tenemos más de 120,000 casos por día. Es un aumento de 40% en comparación con las dos semanas previas, y cerca de 68,000, un alza de 21% comparado con diciembre pasado”.

El doctor Nguyen dijo que se proyectan 300,000 casos para los próximos meses.

“Varias veces nuestro sistema de salud se ha estirado hasta el punto de ruptura, y está totalmente mal equipado para lidiar con esto. Muchos proveedores de atención médica que son mis colegas están abandonando el sistema y aquellos que permanecen están deprimidos”.

Como consecuencia, dijo que las personas con otras enfermedades no reciben ni recibirán la atención que necesitan de manera oportuna.

No vacunarse puede representar un riesgo muy alto. (Getty Images)

El riesgo de no vacunarse

El doctor Nguyen precisó que el riesgo de contraer covid para los no vacunados es cinco veces mayor; y de morir, es 13 veces más.

“La buena noticia es que 61% de la población está completamente vacunada, aunque persisten las disparidades. Los latinos han mejorado sus niveles de vacunación, pero muchos de los no vacunados son jóvenes”.

Agregó que con la vacuna de refuerzo, hay una menor oportunidad de contraer la variante Ómicron.

Y consideró que la desinformación ha sido mortalmente dañina.

“En medio de un proceso cambiante en el que todos estamos aprendiendo, necesitamos combatir la propagación viral de covid-19 con una rápida difusión de buena información para proteger a la gente y no confundirla”.

Es posible que sea necesario actualizar las vacunas Covid-19. (Getty Images)

Una pelea por la vida

El doctor Ben Neuman, jefe de virología de Global Health Research Complex en la Universidad de Texas A&M, dijo que estamos en una pelea por nuestra vida con la variante Ómicron.

“Esta variante se ha dividido al menos en cuatro partes que se están propagando en la comunidad. Los reportes predicen que va a ser más suave, pero no podemos subestimar y sería bueno tener protección adicional”.

Sin bien, sostuvo que la vacuna no es un escudo suficiente, aún así pueden prevenir la infección y la propagación.

“Las pastillas que hay por ahí, pueden combatir el virus cuando ya está dentro de una persona, pero no brindan ninguna medida defensiva”

Recalcó que tenemos buenas vacunas que permanecen en el cuerpo el resto de la vida, pero esto es algo que no tenemos por ahora contra covid-19 solo por el tipo de virus que es y los lugares donde crece.

“Así que este es un virus que podemos eliminar con niveles muy altos de vacunación seguidos. Y crear una especie de barrera de esa manera”.

Los niños han representado el 23% de todos los casos de covid en EE UU. (Araceli Martínez/La Opinión)

Covid-19 y niños

El médico pediatra Roshni Mathew, codirector de prevención y control de enfermedades del Hospital de Niños de Stanford, precisó que el 23% de todos las infecciones en Estados Unidos han sido de menores de 18 años.

“La prevalencia de covid entre los niños ha reflejado la curva de los adultos, pero los casos han aumentado recientemente en comparación con el principio de la pandemia. Eso podría explicarse por el hecho de que las vacunas comenzaron con los adultos”.

Observó que los pacientes pediátricos en hospitales y las muertes de niños por covid siguen siendo raras. “Solo para dar una idea, aproximadamente el 1% de los 7 millones de casos de covid pediátricos han requerido hospitalizaciones, y alrededor de 660 niños han muerto en Estados Unidos”.

El pediatra dijo que la aprobación de la vacuna en mayo de 2021 para niños de 12 a 17 años, y luego, más recientemente, en noviembre de 2021 para los de 5 a 11 años, ofrece la protección que han tenido durante un tiempo los adultos. Esto incluye a la vacuna de refuerzo para todos los mayores de 16 años.

“No vacunar a los niños es un riesgo que no vale la pena tomar. Es siempre beneficioso ponerse la vacuna aún cuando se pueda presentar cualquier efecto secundario. Hemos vacunado a los niños contra muchas enfermedades cuyo riesgo de muerte es mucho menor comparado con covid”.

La desinformación sobre las vacunas ha creado resistencia para recibir la inmunización. (Getty Images)

El papel de la desinformación

La doctora Dali Fan, profesora de Ciencias Clínicas de la Salud de la Universidad de California en Davis, y quien es voluntaria de la vacunación contra covid, dijo que al no dar la vacuna 100% de certeza, se han abierto las puertas para la mala información.

“Muchas son mentiras porque no hay chips dentro de las inyecciones, ni cambian el material genético, y lo otro son respuestas que no tenemos. Así que si las vacunas son más o menos efectivas contra diferentes variantes, no lo sabemos”.

Indicó que básicamente trabajan con miedo en el proceso de vacunación. “El miedo a la enfermedad y por eso se vacunan; y el miedo a la vacuna misma”.

Se habla de que no fueron probadas suficientemente, que el gobierno manipula la información y que fueron creadas para beneficiar a los políticos y las compañías farmacéuticas.

“Cuando platicas con la gente, discutir puede ser contraproducente. La gente cree lo que quiere cree. El gobierno no puede obligarlos a vacunarse, pero sí decirles que si no se vacunan, no pueden entrar a teatros, escuelas, congregaciones o hacer negocios con ellos”.

Dio a conocer que entre 100,000 y 700,000 niños se han contagiado de covid en California, y se han presentado 6,500 hospitalizaciones pediátricas, con 30 muertes de menores.

“Las vacunas son efectivas, y los efectos secundarios, como fiebre, dolor de cabeza, brazo adolorido y los escalofríos son leves y desaparecen a los pocos días, y aún la más temida miocarditis se va en días”.

La inequidad en las vacunas en los países pobres, tendrán consecuencias serias. (Getty Images)

Equidad de las vacunas

Peter Maybarduk, director de acceso público ciudadano a Medicines group, una organización que busca hacer los medicamentos accesibles a todos, dijo que ha habido más muerte de covid, después de la primera vacuna, lo que nos muestra la inmensidad de la inequidad en la vacunación.

“Es completamente intolerable la inequidad en la vacunación en gran parte del África Subsahariana”.

Dijo que Kovacs, la iniciativa global de equidad de vacunas respaldada por la Organización Mundial de la Salud está peleando por llevarles 800 millones de dosis para finales de año.

“La realidad es que los países pobres tienden a recibir vacunas pobres, lo que va a tener consecuencias serias a medida que la pandemia se profundiza”.