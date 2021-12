Gomita baila con ajustado atuendo color piel, pero le llovieron críticas y comparaciones: “Igualita a Lyn May”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gomita no deja de llamar la atención dentro de sus redes sociales, en donde compartió una serie de videos y fotografías en las que apareció con un ajustado outfit que le valió una lluvia de críticas y comparaciones, entre las que varios usuarios destacaron que luce idéntica a la vedette mexicana Lyn May.

Las polémicas publicaciones fueron realizadas dentro del perfil de Instagram oficial de la sexy conductora de televisión, donde presumió su curvilínea silueta vistiendo un enterizo color piel con algunos detalles de lentejuela en tono púrpura.

En su primera aparición, prendió fuego realizando sus mejores pasos de twerk, con el que agitó sus caderas mientras da la espalda a la cámara, y provocar la admiración de sus fieles admiradores, y confirmando que es una de las celebridades favoritas dentro de las redes sociales, pues la breve grabación fue reproducida más de 1 millón y medio de veces.

En otro video, Aracely Ordaz cautivó la atención de otro número importante de fanáticos a ritmo de JLo con la canción “El anillo”.

“Tú llegando a exigir este año el anillo pa’ cuando“, escribió al pie de la publicación en la que se despojó de un abrigo para mostrar sus curvas con impactantes movimientos que más de uno aplaudió.

Dentro de la provocativa serie de imágenes agregó una más en la que realizó sensuales movimientos e invitó a sus seguidores a realizar una divertida dinámica en la que debían escribir la palabra “Navidad” letra por letra y sin interrupciones, donde el ganador conseguiría que lo siga. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

Finalmente, hizo una parodia en la que simuló su triunfal llegada a una posada, presumiendo su estilo y sentido del humor. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

Sin embargo, no todo fue diversión y halagadores mensajes, pues Gomita se convirtió en blanco de fuertes señalamientos por parte de un gran número de usuarios, quienes no solo le criticaron el número de cirugías plásticas a las que se ha sometido para obtener su curvilínea silueta, asegurando que “trae pañal”. Tampoco faltaron las comparaciones, entre ellas con la vedette Lyn May.

“Pensé que era la tigresa del oriente“, “Igualita a Lyn May“, “Se parece muchísimo a Lyn May“, “Videos sin un sentido común…. innecesarios“, “La nueva Lyn May“, “Lyn May de joven“, “Ay noo que mal se ve“, “Que no ya se había quitado los implantes“, “Como que tuviera pañal“, escribieron algunos detractores de la estrella circense.

También te puede interesar:

–Gomita denuncia intento de asalto: “Me aventó el balazo”

–Gomita roba corazones al exponer sus curvas en traje de baño

–Gomita expone su curvilínea silueta bailando con atrevido vestido de red transparente