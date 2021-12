Migrantes mexicanos se ven obligados a viajar en caravana ante amenaza de narcos y autoridades

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miles de paisanos se blindan contra posibles extorsiones de criminales, y hasta de policías, viajando en caravanas carreteras desde Estados Unidos hacia sus pueblos en México para disfrutar en familia de las fiestas decembrinas.

Un caso es el del grupo “Federación Orgullo Zacatecano”, el cual por segunda ocasión desde 2019 realizará su trayecto desde Laredo, Texas, hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y evidentemente Zacatecas.

Paisanos viajan a México por fiestas de fin de año.

Para Rafael Esparza, líder del grupo de zacatecanos que desde 1979 decidió emigrar a Estados Unidos, la decisión de protegerse con una gran caravana de cientos de vehículos se debe a que los “chicos malos” –como ellos los llaman– ya los esperan apenas a 100 metros de cruzar la frontera para extorsionarlos con, por lo menos, mil dólares.

Con armas largas, la “promesa” de dejarlos transitar libremente y cuidarlos, los integrantes de cárteles se llenan los bolsillos en plena vía federal, sin que nadie haga nada para evitar que las familias con hombres, mujeres y niños sufran la extorsión, explica en entrevista.

En esta ocasión, afirma Esparza, pactaron que camionetas de la Guardia Nacional, así como equipos de emergencias municipales y estatales, los ayuden en un trayecto que comenzaron ayer a las cinco de la mañana en la zona conocida como Milla 13, del lado estadounidense.

“Esto es dado precisamente el clima de inseguridad que se vive en México, desgraciadamente en la frontera y en todo el trayecto los paisanos son extorsionados, los paisanos no vienen por la inseguridad que hay en el camino.

“Si no es en caravana, no recomendamos que salgan por Nuevo Laredo (Tamaulipas), sino mejor por Piedras Negras o Acuña (en Coahuila), que es más tranquilo, aquí enseguida están los malos, ahí inmediatamente a 100 metros la gente saliendo los agarran y a muchos los dejan sin vehículo, a pie, no se da el dinero, les quitan todo lo que tienen, hay extorsiones de mil dólares, la gente dice ¿para qué voy, si me quitan el dinero?”, dice el líder de los migrantes.

En el caso de Zacatecas, tienen identificadas también las extorsiones en una brecha conocida como “Bañón”, la cual conecta con el Municipio de Fresnillo, añade Esparza, originario de Río Grande, Zacatecas, que desde 1984 se convirtió en ciudadano estadounidense y actualmente vive en Waco, Texas.

“En Zacatecas también, continuamente los paisanos son extorsionados, no nada más en la frontera eh, hay un camino para acortar, no llegar por toda la carretera federal, corta en un ramal que se llama Bañón, para salir a Fresnillo, ahí también.

“No son chicos malos, son pseudogrupos que se hacen pasar por ellos, ponen piedras en el camino, se para la gente y les quitan vehículos, sus pertenencias a todos, han surgido pseudogrupos y los ve uno armados y ¡ah caray eres o no eres!, ten la camioneta, nada más no me hagas daño”, narra.

“Todo este viaje implica un riesgo, pero la satisfacción de estar allá con los viejos, hermanos, muchos paisanos van a organizar fiestas de XV años, bautismos, vale la pena, porque queda la satisfacción de estar allá con la gente de uno, el orgullo de volver a uno, aunque luego nos dicen que traes camioneta prestada por la que debes, trabajamos todo el día, no vamos a presumir ni a que nos roben, vamos a disfrutar a nuestra gente querida”.

Es así que, en esta ocasión, para la caravana que partió ayer, sus integrantes debieron tener permisos vehiculares, permisos individuales y el pago de impuestos listos para no tener problemas legales al ingresar a México.

Si el destino final es Zacatecas, la ruta trazada será ir desde Laredo, Texas, hacia Tamaulipas, posteriormente Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, donde finalmente los paisanos, tras un mínimo de 13 horas de camino, se distribuirán en caminos que lleven principalmente a Río Grande, Juan Aldama y Sombrerete.

“Les ponemos a los vehículos engomados para distinguir la caravana, para que autoridades de allá (México) sepan que vamos en caravana, que somos parte de una caravana y tiene mucho respeto, porque no somos extorsionados ni por los federales ni por los chicos malos”, añade el paisano mexicano.

