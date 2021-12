Temblor de magnitud 6.2 sacudió la costa norte de California; reportan daños menores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un temblor de magnitud 6.2 frente a la costa del norte de California sacudió una amplia franja del estado poco después del mediodía, hora local, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto ocurrió a 9 kilómetros de profundidad y a más de 38 kilómetros de Petrolia, área ubicada en el condado de Humboldt; activó el sistema de alerta temprana de Estados Unidos.

“Fue lento al principio, pero luego realmente se puso en marcha”, dijo a CNN el alguacil del condado de Humboldt, William Honsal. “No hemos tenido un batido como este desde 2010.”

Tras este sismo, a lo largo de la costa de California se han registrado temblores de moderados a fuertes, detalló el Servicio Geológico del estado.

Valley Grocery moments after quake. Owner said ten volunteers showed up and helped cleanup. Store now back open. #ferndaleca #Earthquake pic.twitter.com/6rNCoTrMG2— Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2021

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California indicó que se mantiene el monitoreo con autoridades de la región “para proteger a las comunidades de cualquier impacto secundario”.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Servicio Meteorológico Nacional informó que no se esperaba un tsunami por el terremoto. No hubo informes inmediatos de daños o lesiones importantes, aunque las imágenes en las redes sociales mostraron la caída de objetos y ventanas rotas. Good afternoon Redwood Coast, CA did you feel the M6.2 quake about 24 miles west of Petrolia? https://t.co/f7cGizQEIt The #ShakeAlert system was activated and alerts are being delivered to cell phones. @Cal_OES @CAGeoSurvey pic.twitter.com/cFz2bT1hxY— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2021

De acuerdo a la estadística oficial, la costa norte de California es una zona sísmicamente activa en la que se producen terremotos importantes como el que se produjo el lunes.

