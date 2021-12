En sostén con aplicaciones de cristal, Chiquis Rivera luce sus increíbles atributos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera ya está lista para las fiestas navideñas, y ahora se mostró muy sexy en un promocional para su línea de productos de belleza, usando un sostén con aplicaciones de cristal con el que lució sus atributos, al ser ella misma la modelo en el clip.

La hija de Jenni Rivera toma muy en serio su faceta de empresaria, y la línea Be Flawless ha obtenido un buen éxito. En otra imagen que publicó en su cuenta de Instagram ella posó tan sólo con una toalla en su cabeza y otra cubriendo el resto de su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis está muy contenta con el lanzamiento (desde hace algunas semanas) de su podcast “Chiquis and chill”, en el que habla de diversos temas. El más reciente capítulo (titulado “I’m latina and I’m freezing my eggs”) fue una entrevista con el doctor Shahin Ghadir. View this post on Instagram A post shared by My Cultura Podcast Network (@myculturapodcasts)

También te puede interesar:

-En pantalones de látex, Chiquis Rivera se lució al acudir a Teletón USA

-Chiquis Rivera hace sentadillas usando ceñidos leggings negros que delinean al máximo su retaguardia