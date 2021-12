Gaby Spanic Gaby Spanic muestra su rostro al natural tras rumores de cirugía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que Gaby Spanic compartió a través de sus redes sociales que había decidido entrar al quirófano para corregir la flacidez que quedó en su cuerpo debido a que bajó de peso, la actriz retomó su perfil de Instagram para desmentir que también se hizo algunos arreglitos en el rostro, tal como se dijo en algunos medios.

Fue exactamente a través de las historias de dicha red social, en donde la estrella de ‘Si Nos Dejan’ y ex participante de ‘La Casa de Los Famosos’ compartió un breve video en el que negó rotundamente que se haya hecho cirugías estéticas en el rosto.

Pero eso no fue todo, ya que no dudó en mencionar a People En Español como el medio responsable de haber informado mal a su público.

“Hola mis ángeles, aquí buscándome las cicatrices que People en Español dijo que me hice en la cara, ¿Ustedes las ven? Yo no me las encuentro, Dios mío, cómo inventan cosas, pero bueno ellos viven de sus mentiras”, dijo mientras muestra a la cámara su rostro completamente libre de maquillaje y detrás de las orejas, dejando ver que no tiene ningún rastro de cirugías.

Recordemos que hace unos días, la artista venezolana explicó a sus seguidores de Instagram que se sometería a una cirugía en la que corregirían algunos detalles de su cuerpo que no le agradan del todo y fue el doctor Luis Atilio Gil Perez quien se encargó de explicar qué tipo de procedimientos le realizaría a la actriz de 48 años y a quien conoció luego del concurso de baile ‘Dancing With The Stars’.

“Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y usar la tecnología para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa“, se le escucha decir al médico en la grabación que fue publicada dentro de su perfil social.

A una semana de la exitosa intervención quirúrgica, Gabriela Spanic compartió otro video en el que habló sobre cómo ha vivido su proceso posterior a la cirugía, con la que logró eliminar la piel flácida del área de la cintura.

También te puede interesar:

–Gaby Spanic entró a quirófano para hacerse unos “arreglitos” y así fue como quedó

–Así fue el día que Gaby Spanic cachó a su novio siéndole infiel con otro hombre

–Gaby Spanic tira pedrada a Alicia Machado: ‘No tengo fama por meterme en la cama con cualquier persona’