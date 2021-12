¿Texas otorgará un indulto póstumo a George Floyd?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para Greg Abbott, otorgar indultos cada año con la Navidad como telón de fondo, se ha convertido en una tradición. Sobre todo, si se toma en cuenta que el republicano acumula dos mandatos y que buscará reelegirse en 2022.

Se le suelen otorgar a ciudadanos comunes que, en su mayoría, hayan cometido delitos menores hace tanto tiempo como varios años o incluso décadas.

En el escritorio de Greg Abbott, como un posible receptor de uno de los indultos de este año, aparece un nombre que ha dado la vuelta al mundo: George Floyd. Recomendó considerarlo para esta medida la junta de libertad condicional de Texas, desde octubre.

Ese perdón podría llegar para el afroamericano por un arresto por drogas en 2004 en Houston, a manos de un policía que ha sido puesto en entredicho.

No hay indicios que permitan considerar si efectivamente el gobernador Abbott le otorgará indulto a Floyd, el que sería el segundo entregado de forma póstuma en la historia de Texas.

Los impulsores

Cabe recordar que el afroamericano pasó gran parte de su vida en Houston, hasta que se mudó a Minnesota, donde tuvo lugar el arresto que le costó la vida y que generó movilizaciones a nivel nacional contra la brutalidad policial y la violencia racial en todo el país el año pasado.

“No importa quién creas que era George Floyd. Lo que importa es que él no hizo esto. Es importante que el gobernador corrija el registro para demostrar que él no hizo esto”, cita The Associated Press a Allison Mathis, defensora pública de Houston y quien presentó la solicitud de indulto para Floyd.

En febrero de 2004, Floyd fue arrestado en Houston por vender 10 dólares de crack. Se declaró culpable de un cargo de drogas y debió cumplir 10 meses en prisión.

Para los partidarios de Floyd, así como su familia, otorgar la medida mostraría el compromiso con la rendición de cuentas.

Otorgar un indulto significa restablecer los derechos de quien los recibe, así como ser perdonados ante los ojos de la ley.

Greg Abbott asistió el año pasado al servicio conmemorativo de Floyd en Houston. Con la familia del afroamericano, planteó la creación de la llamada “Ley George Floyd” contra la brutalidad policial, pero hasta ahora la misma no ha avanzado.

