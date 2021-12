Hallan en China un embrión de dinosaurio perfectamente preservado

Un grupo de científicos descubrió un embrión de dinosaurio perfectamente preservado que se preparaba para nacer, tal y como lo hacen animales como las gallinas.

Fue descubierto en Ganzhou, una ciudad al sur de China, y los investigadores estiman que tiene al menos 66 millones de años.

Se cree que era de un dinosaurio terópodo desdentado o un ovirraptosaurio. Los expertos lo han llamado Baby Yingliang.

Fion Waisum Ma, uno de los científicos relacionados con el descubrimiento, dijo que es “el mejor embrión de dinosaurio jamás encontrado”.

El descubrimiento también les ha dado a los investigadores una mayor comprensión del vínculo entre los dinosaurios y las aves modernas. El fósil muestra que el embrión estaba en una posición enrollada conocida como “plegado”, que es un comportamiento que se observa en las aves poco antes de que nazcan.

“Esto indica que tal comportamiento en las aves modernas evolucionó y se originó por primera vez entre sus ancestros dinosaurios”, dijo Ma a la agencia de noticias AFP.

This is part of an embryo's coordinated dance to prepare itself to break through its egg and enter the world. Tucking is essential for a successful hatch. (art here by Shoulin). pic.twitter.com/iHalzJ1ClH

— Steve Brusatte (@SteveBrusatte) December 21, 2021