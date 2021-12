¿Se arruinó? Kunno pierde movilidad en la cara tras someterse a tratamiento estético

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El tiktoker mexicano Kunno se encuentra envuelto en una nueva polémica, en esta ocasión fue gracias al tratamiento estético que se realizó y que no fue tan bien recibido por los internautas. ¿Cómo respondió a las críticas? Sigue leyendo para enterarte.

Con el estilo irreverente que lo caracteriza, el influencer recurrió a su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores su más reciente aventura. Se trató de un tratamiento estético al que se sometió y que para su sorpresa, lo dejó sin poder sonreír de forma temporal.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“¡Qué horror! Intenté sonreír y se me olvidó que no puedo sonreír, pero me veo linda”, dijo Kunno en uno de los clips donde mostró su rostro lleno de cintas y vendas a la altura de la mandíbula para evitar cualquier movimiento.

El video no tardó en volverse viral y generar opiniones divididas entre los internautas, dentro de las que destacan: “Demasiado artificial”, “Quedó tipo robot”, “Mala influencia para los jóvenes”, “¿Thanos, eres tú?” y “¿Para eso les dan dinero? Para destruirse”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

A unas horas de su publicación, Kunno decidió poner un alto a las críticas y enviar un contundente mensaje a sus detractores: “Cuando les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco“, dijo en una historia.

“Ustedes de 10 chismes míos, 9 los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses”, explicó el tiktoker sobre las especulaciones de que se había “arruinado la cara”.

Esta no es la primera vez que Kunno encabeza los titulares de distintos medios de comunicación dentro de las últimas semanas, pues recordemos que el mexicano fue abucheado en el Flow Fest durante su participación en el show de Tokischa.

Te puede interesar:

“Ya no soy Tiktoker, soy una celebridad”: Kunno es tachado de arrogante en redes sociales

TikTok: rescatan a una menor después de que usara un gesto viral para pedir auxilio

Camila Cabello se vuelve la sensación en Tik Tok tras cantar un hit de Jenni Rivera