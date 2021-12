Mira el ‘extraño’ look de Bella Hadid que tiene a las redes sociales hablando

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es nada fuera de lo normal que las hermanas Gigi y Bella Hadid sean el tema de conversación gracias a los despampanantes looks que portan para alfombras rojas y vida diaria. No obstante, en esta ocasión la menor de las hermanas generó opiniones divididas en redes sociales por su elección de atuendo. ¿Cómo reaccionaron los internautas? Aquí te lo contamos.

La conocida “ángel” de Victoria’s Secret fue captada dando un paseo por las calles de Nueva York, su actual lugar de residencia, y si bien trató de pasar desapercibida bajo su cubrebocas, esto no ocurrió y varios paparazzi no dudaron en tomarle algunas fotografías que pronto comenzaron a rondar en internet.

En las imágenes, Bella Hadid luce un outfit muy particular: lentes de sol negros, sudadera roja y negro, así como una falda midi ancha en color verde militar que acompañó con unos borceguíes de color negro.

Para completar su look, la joven optó por un peinado recogido y accesorios discretos que le permitieron usar unos audífonos gigantes con los que intentó evitar el ruido de las cámaras de los fotógrafos.

Además de las fotografías de los paparazzi, Bella Hadid recurrió a su cuenta de Instagram para dejar ver su atuendo al compartir un carrusel para el que posó desde las escaleras de un edificio.

Varias personalidades y amigos de la supermodelo no evitaron comentar la publicación con emojis y mensajes de apreciación hacia su expresión a través de la ropa: “Buscando dupes de tu atuendo ahora mismo…”, “Obsesionada”, “La falda, amo”, “Damas y caballeros, ELLA”, son algunas de las respuestas que obtuvo su publicación.

Aunque muchas personas no hicieron más que llenar de halagos a Bella Hadid, hubo quienes se lanzaron en su contra y criticaron sin piedad su outfit. No obstante, la famosa ha decidido no prestar atención a sus detractores, por lo que los comentarios fueron desactivados de su imagen.

