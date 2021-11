Bella Hadid se muestra más vulnerable que nunca al hablar sobre su salud mental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hecha un mar de lágrimas y con los sentimientos a flor de piel, la supermodelo Bella Hadid rompió el silencio y se sinceró sobre las batallas que lucha contra la depresión y ansiedad, esto como resultado de las críticas de las que es blanco a través de redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hermana de Gigi Hadid se dio a la tarea de enviar un poderoso mensaje a las personas que viven alguna enfermedad o trastorno mental y ayudarlas a no sentirse solas, esto al mostrarse en uno de sus momentos más vulnerables: llorando y atravesando su propia crisis de ansiedad.

“Esa sensación de no pensar que eres lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que es algo que se ha enseñado”, escribió Hadid en un extenso mensaje. “Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural. Eso es lo que va a derribas esos muros y haz que todos digan, ‘No, te entiendo a ti, a tu dolor y a tu alegría. Estaremos bien'”, agregó.

Asimismo, la modelo de 25 años explicó que las imágenes publicadas muestran la realidad que vive desde hace varios años debido a sus enfermedades mentales, y recordó a sus seguidores que las vidas “perfectas” que se ven en redes sociales no son más que una mentira.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento”, recalcó.

Para finalizar, Bella Hadid destacó que le costó mucho trabajo aceptar por lo que estaba pasando; sin embargo, fue el primer paso para saber cómo manejarlo. Además, reconoció que escuchar a otros famosos ser honestos sobre sus propias batallas le ha servido, por lo que agradeció en específico a Willow Smith y publicó un fragmento de un video en el que se le escucha hablar sobre sus inseguridades. View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

La publicación fue bien recibida por varias personalidades del mundo del entretenimiento, en donde destacaron su hermana Gigi Hadid y la propia Willow Smith, quien dijo: “Tu honestidad y ternura cura a tantos”.

