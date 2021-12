Dulce María habla del sueldo que recibió en RBD y confiesa: “ganábamos súper poquito para la friega”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Dulce María sorprendió al revelar que durante el tiempo que trabajó en la telenovela ‘Rebelde‘ ganó muy poco dinero debido a que cedió todos los derechos de su personaje a Televisa.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde la actriz confesó que ha ganado más dinero en campañas de redes sociales y desde su casa, que durante el tiempo que compartió pantalla con Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herera, Christopher Uckerman y Christian Chávez en la telenovela ‘Rebelde’ y años más tarde en las giras y presentaciones con la banda de pop RBD.

“Rebelde pues no, o sea yo estaba… bueno no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito. Acababa de cumplir 18 años y no pensé nunca que fuera a pasar eso. Todas las cosas era explotación de nuestra imagen, pero era el personaje, no era Dulce María, era Roberta“, explicó durante la charla publicada en YouTube.

Además, recordó que fue gracias a otros proyectos que logró comprar una propiedad, pues siempre le ha gustado ahorrar y administrar las ganancias que obtuvo desde que empezó a trabajar a los cinco años de edad.

“A mí en ese momento sí me fue muy bien pero no sólo por Rebelde, tenía la campaña de Lorea’l, tenía campañas de zapatos, de toallas sanitarias. A mí personalmente me fue muy bien, no solo con la novela ni con el grupo, hice mi guardadito por las campañas que tenía“, añadió.

Dulce María compartió que fueron jornadas de trabajo exhaustivas en las que tenían que grabar todo el día, todas las semanas e inclusive los fines de semana, pues eso les exigía el éxito que representaba pertenecer al elenco de la historia juvenil que duró poco más de dos años al aire.

“Cuando yo me di cuenta que fue una revelación para todos, fue una vez que fuimos a cantar al Zócalo y fue una locura en la que nos tuvieron que esconder en una ambulancia y llevarnos para que nadie no viera. La gente estaba vuelta loca y se sabía todas las canciones del disco y apenas tenía dos meses que la novela estaba al aire”.

Aunque no obtuvo las ganancias que le habría gustado, considera que no todo fue malo, pues la fama la llevó a ver su imagen plasmada en diversos artículos, como muñecas, ropa y hasta perfumes de su personaje “Roberta” recuerdos que todavía conserva.

“Aún tengo mis Barbies en caja, una Roberta que cantaba y la otra con uniforme. Salió de todo, ropa, perfumes. Estando dentro es diferente, nosotros no parábamos de trabajar, cuando empezó a tomar fuerza el grupo empezamos a tener gira internacional en medio de las grabaciones”, y reiteró: “No descansábamos, eran demasiadas cosas sin que las pudiéramos asimilar y obviamente de ahí no teníamos ganancias“.

Sin embargo, hubo un momento en que los seis integrantes de agrupación discutieron sobre los temas económicos y descubrieron que no ganaban lo mismo:

“Solamente hubo una vez que nos juntamos toda una noche, en una gira en Chile. Nos juntamos todos con unos vinitos y empezamos a hablar, y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente en los shows“, mencionó.

“Fue algo muy fuerte, aparte ganábamos súper poquito para la friega. A nosotros de todo lo que se generaba y a nosotros nos tocaba muy poquito”. Dulce María

A su regreso de la gira decidieron hablar con los ejecutivos de la empresa para exigir que se emparejaran los sueldos, aunque con ello les llegó otro tipo de exigencias, pues firmaron una exclusividad.

“Fuimos a la oficina de Televisa y dijimos que teníamos que ganar todos igual si no ya no vamos a hacer nada. Al final el último año nos emparejaron a todos, pero fue el último año en los últimos conciertos. De ahí nos pidieron exclusividad a todos porque ya estaban invirtiendo más“, puntualizó.

