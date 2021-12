Sacerdote llama “santo” a AMLO por ayudar a los pobres en México y desata ola de críticas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde aseguró que ve en el presidente Andrés Manuel López Obrador “rasgos muy importantes de santidad”. Mencionó que su percepción sobre el mandatario está basada en que éste sigue las enseñanzas de Jesús, por lo que lamentó que “no lo valoren”.

Según su análisis dado a conocer por el medio mexicano El Universal, “Presidentes como López Obrador surgen cada 100 o 200 años. Dios nos bendijo con un Presidente como el que tenemos. Cada día admiro más a este hombre”.

En una causa que conoce bien el prelado, como activista a favor de los migrantes, insistió que para el mandatario de México, “son importantes los pobres o, como decía Jesús: ‘Los últimos serán los primeros’. Eso es lo que la gente no quiere entender”.

➡️ "Dios nos bendijo con un Presidente como el que tenemos", dice Alejandro Solalindehttps://t.co/VeBqjwVNdw — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) December 26, 2021

Incluso, catalogó que López Obrador “está haciendo una verdadera revolución pacífica y democrática, una verdadera revolución de las conciencias”.

Finalmente, acusó al Episcopado Mexicano, la principal institución religiosa conformada por obispos mexicanos colegiados, de recibir dinero de la oposición, “con sus honrosas excepciones”, por lo que señaló que la jerarquía de la Iglesia está molesta con el presidente: “Me da mucha pena, hay obispos y padrecitos ‘chayoteros’ (corruptos), que recibían dinerito. Me consta que algunos recibían hasta $6,000,000 de pesos ($290,000 dólares). Andrés Manuel no da nada, no regala nada, por eso no les cae bien y se burlan de él”.

Oposición critica a sacerdote y lo acusan de “fanático”

Tras las declaraciones de Alejandro Solalinde, las críticas no tardaron en aparecer, como la del extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, quien recomendó al sacerdote que, antes de “tuitear estupideces”, mejor revise los datos que arroja año con año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la evolución de la pobreza en el país. Me precio de jamás haber apreciado ni respetado a este miserable oportunista de Solalinde. https://t.co/ybARFeDo4a— 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) December 28, 2021

Por su parte la senadora de oposición, del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, arremetió en contra del activista y se pronunció al respecto mediante su cuenta oficial de Twitter, espacio en donde catalogó como un “fanático” al cura de 76 años. Jesucristo multiplicó peces. Amlo multiplica pobres (4 millones).

Jesucristo nació en un pesebre y Amlo vive en un lujoso Palacio.

Jesucristo predicaba la verdad. Amlo dice 88 mentiras por dia.



Sr Solalinde no blasfeme.



Que su fanatismo no lo ciegue (eso a Diosito no le gusta) pic.twitter.com/9mRRtmbL9w— Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 26, 2021

“Jesucristo multiplicó peces. AMLO multiplica pobres (4,000.000). Jesucristo nació en un pesebre y AMLO vive en un lujoso Palacio. Jesucristo predicaba la verdad. AMLO dice 88 mentiras por día. Sr. Solalinde, no blasfeme. Que su fanatismo no lo ciegue (eso a Diosito no le gusta)”, escribió López Rabadán.

