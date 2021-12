Danna Paola le dice ‘adiós’ a su cabellera rubia y sorprende con nuevo look

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, varios famosos han decidido hacerse uno que otro arreglito para recibir el 2022 con una apariencia renovada. Tal es el caso de la actriz y cantante Danna Paola, quien con una despampanante sesión de fotos mostró su reciente cambio de look, para el que dijo “adiós” a su cabellera rubia para dar paso a una nueva versión. ¿Cómo luce? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Sodio” publicó una serie de historias con las que hizo un recuento de su 2021, uno que calificó como un año de autorreconocimiento y cambios, no solo en su ámbito profesional sino personal.

“2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna dentro de mí y de las pocas personas que amo y me rodean”, escribió la joven de 26 años para acompañar algunos clips.

Tras su reflexión, la cantante dio una pista de que algo importante para ella pasaría, pues escribió la frase: “Bye bye blondie” junto a una selfie en la que luce muy sonriente mientras sostiene su cabellera dorada.

¡Y vaya que hubo un cambio! Luego de unas horas, la protagonista de “Élite” publicó una imagen en su perfil que dejó a más de uno con la boca abierta. Se trató de la revelación de su nuevo look, que consistió en volver a su clásica cabellera brunette con flequillo, sello que la ha hecho destacar del resto. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

“De vuelta a lo básico… de vuelta a mi esencia verdadera. HOLA BRUNETTE. Adiós 2021″, fue la leyenda con la que Danna Paola acompañó el carrusel de fotos en el que se le aprecia posando en un atuendo monocromático en tono nude, que resalta su nueva cabellera. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapvola)

