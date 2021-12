VIDEO: Silvia Pinal es dada de alta del hospital a pesar de dar positivo a COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de pasar una semana internada por una infección en las vías urinarias y un contagio de COVID-19, la actriz Silvia Pinal fue dada de alta este miércoles y ya se encuentra en su casa, informó Foro TV.

La noticia se da a un día de que su hija, Sylvia Pasquel, informó que la primera actriz podría pasar Año Nuevo rodeada de sus familiares, ya que su contagio de COVID no le trajo complicaciones de salud.

De acuerdo con el noticiario, dos ambulancias llegaron esta tarde a la casa de Silvia Pinal y que en una de ellas viajaba la presentadora del programa “Mujer, casos de la vida real”, quien aparentemente continuará con su recuperación en su hogar.

Aunque los reporteros y camarógrafos que se encuentran en la residencia no consiguieron declaraciones de la líder de la Dinastía Pinal, aseguran que una de las unidades ingresó a las 13:46 horas al garaje de la residencia del Pedregal. Hasta el corte de esta publicación, ni familiares ni medios de comunicación han detallado cuál es el estado de salud de la famosa.

El pasado 22 de diciembre la primera actriz ingresó a un hospital de la Ciudad de México tras presentar problemas en su presión arterial y en su frecuencia cardiaca, padecimientos que no se pudieron controlar con medicamentos y razón por la que sus hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, la llevaron a emergencias.

De acuerdo con las declaraciones que tanto los Guzmán como Sylvia Pasquel dieron, en el nosocomio se le realizó una prueba para detectar el SARS-CoV-2, a la que resultó positiva. Más tarde se detalló que la actriz también presentaba una infección en las vías urinarias.

Sobre esto último, Pasquel explicó ayer que se localizó la bacteria y los médicos se encontraban determinando con qué medicamentos podían atacar la infección. Asimismo, afirmó que en el diagnóstico médico de Silvia Pinal destacaba una “tendencia a la mejoría”.

A pesar de ello, indicó que “nadie se puede acercar”, ya que los cuidados para la actriz serán como si estuviera en terapia intensiva, sólo que, desde su casa, pues los médicos temían que Pinal pudiera contagiarse de otra enfermedad en su estancia en el hospital.

En sus declaraciones, Pasquel pidió que respeten el espacio de su madre pues “no puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que yo no me puedo acercar por obvias razones”.

“Como ya soy ruca, no me puedo acercar porque me puedo contagiar, la puedo contagiar; el caso es que yo siempre tengo que estar viendo los toros desde la barrera”.

Por otro lado, precisó que el médico decidió que Silvia Pinal continuara con todos los cuidados de una terapia intensiva desde su casa, ya que “su salud está muy estable y su diagnóstico de todos los síntomas es muy bajo, muy leve (…) y para evitar un contagio de alguna cosa mayor, pero todo está bajo control”.

