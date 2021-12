Ganan arriba de $15 la hora, no están registrados como pobres, pero necesitan hasta dos empleos para salir adelante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A partir del primero de enero del 2022, California será uno de 10 estados que aumentará el salario mínimo a $15 la hora. El estado dorado se une a Delaware, Connecticut, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island.

Pese a que miles personas celebran que ganarán más dinero para sus necesidades básicas, otros aseguran que el incremento no es suficiente ya que no va acorde a la inflación económica.

La ley indica que los empleadores con 26 trabajadores o más en California aumentarán su salario a $15 por hora. Los que tienen 25 empleados o menos tienen un año más para alcanzar dicha cifra.

Luis Medrano, trabajador de un restaurante de comida rápida en Los Ángeles, actualmente gana $15 y comenzando el primero de enero ganará $16.80 por hora.

“Mi nuevo salario no es suficiente, pero si cubre más mis gastos”, indicó Medrano quien también es tutor de estudiantes universitarios.

El joven, quien recientemente obtuvo un título de sociología, dijo que hace poco estuvo a punto de obtener un trabajo de acuerdo a su profesión, pero el bajo salario lo detuvo.

Antes de comenzar el empleo fue requerido a participar en un entrenamiento de tres días a una distancia de unas 23 millas de su hogar y él aceptó. Una vez que terminó el entrenamiento le dijeron que tendría que manejar por varias ciudades del condado de Los Ángeles y su salario sería de $18 la hora.

“Les dije que no. Ese salario no me alcanzaba y sobre todo manejar por todos lados cuando el gas está muy caro”, dijo Medrano, quien paga $800 de renta, además está pagando su préstamo estudiantil y ayuda a su madre con los gastos del hogar.

“Aquí en California una familia de cuatro para tener un estilo de vida bien debe ganar de $5,000 a $7,000 al mes y eso no está pasando”, dijo el joven. “El gas ya está casi en los $5, la libra de carne no baja de los $6, y el frijol, arroz y tortillas también está aumentando”.

Marisela Estrada hasta hace unos meses trabajaba como cajera en un supermercado latino. Ella dijo que le pagaban $16.50 la hora, pero reconoce que si no hubiera sido por la ayuda de sus padres ella no hubiera podido sostenerse.

“Todo ha subido en precios como el gas, la comida y cosas de uso personal”, dijo la madre de un niño de 4 años. “Primero la renta y a eso súmele la lavada de ropa, internet, las facturas, el gas, y que a veces se arruina el carro”.

Salario y gastos desigual

Activistas por un salario digno indicaron que los incrementos récord llegan al mismo tiempo que se cumplen 10 años de la primera huelga de trabajadores de comida rápida para exigir $15 la hora y un sindicato.

“Si bien el piso salarial federal se ha mantenido estancado en $7.25 por hora desde 2009, los trabajadores mal pagados se han organizado para exigir ganar salarios más altos, incluso durante la actual ‘Gran renuncia’, donde los trabajadores están renunciando a trabajos de baja calidad a tasas sin precedentes”, dijeron los organizadores de Fight for $15 en un comunicado.

Brian Marks, experto en economía en la University of New Haven en Connecticut, dijo que desde el punto de vista de un empleado que quiere comprar bienes y servicios se podría decir que, en promedio, los $15 la hora podrían ser suficientes, pero debido al alto costo de vida en las distintas regiones de California, el salario mínimo no es lo suficientemente alto.

“Entonces, lo que se podría decir y según los datos de la Reserva Federal, estamos experimentando este período de aumento salarial debido a la escasez de mano de obra”, dijo Marks. “Así que tenemos un desequilibrio y la única forma en que los empleadores pueden hacer que la gente venga a trabajar es aumentando su salario mínimo. Ya no se trata solo de salario. Son otros beneficios auxiliares, como atención médica o ciertos descuentos”.

Adicionalmente, Marks indicó que el actual entorno ha sido inducido por la pandemia. Cuando se presentaron los ajustes salariales, para llegar a $15 la hora, no había pandemia.

“Lo que es interesante acerca de California, es que se podría decir que hay aspectos del salario de $15 que no son particularmente vinculantes porque los municipios dentro de California han establecido salarios mínimos superiores a $15”, indicó Marks. “Entonces, ese es un matiz interesante, en el estado los municipios individuales tienen salarios mínimos que son mayores que el salario mínimo de California que es aproximadamente más del doble del salario mínimo federal”.

Trabajando en una solución

Pare enfrentar los altos costos de vida, personas como el líder empresarial progresista y filántropo Joe Sanberg presentó hace dos semanas una iniciativa de votación ante la oficina del Fiscal General de California para aumentar el salario mínimo de California a $18 por hora para el 2025. Cada año a partir de entonces, el salario mínimo se ajustará para mantener el ritmo del costo de vida en California.

Sanberg dijo que es bueno aumentar el salario a $15 pero ya no es suficiente.

“Creo que todos los que trabajan a tiempo completo deberían poder cubrir las necesidades básicas de la vida, como el alquiler, la comida, la atención médica, la educación y la realidad es que la mayoría de las personas que trabajan a tiempo completo en estos días no pueden”, dijo Sanberg. “Y es por eso que tanta gente tiene dos o incluso tres trabajos”.

El filántropo añadió que parte del mito estadounidense es creer que se debe honrar el trabajo pero “desafortunadamente” no ha funcionado para demasiadas personas, especialmente las mujeres y los inmigrantes en California.

“Muchos inmigrantes tienen múltiples trabajos y ni siquiera ganan el salario mínimo porque están siendo victimizados por personal asalariado, por empleadores que ni siquiera pagan lo que deben por ley”, dijo Sanberg. “Así que creo que a medida que aumentemos lo que les debe por ley, también vamos a utilizar un esfuerzo para asegurarnos de que los empleadores no estén robando los salarios”.

Sanberg dijo que a principios del año comenzarán a recolectar firmas para incluir la iniciativa de $18 para el 2025, en la boleta de noviembre del 2022.

“Los políticos no han hecho el trabajo de organizar, agitar y defender un salario digno… así que nosotros, como ciudadanos, tenemos que tomar cartas en el asunto y utilizar el proceso de iniciativa”, indicó Sanberg.