Los que ‘la libraron’ agradecen tener otra oportunidad de vida

Latinos que se contagiaron de covid-19 terminarán el año 2021 agradecidos por la segunda oportunidad que les brinda la vida para seguir adelante y luchas por sus propósitos en el año nuevo que está a punto de comenzar.

Uno de ellos es Ramiro Cabrera, un michoacano de 46 años que vive en Arcadia. Él, su esposa Mirna y sus dos hijos, Jordan y Yuliana no solamente se enfermaron en diciembre de 2020 y pasaron la Navidad aislados del mundo.

A pesar de estar vacunados completamente, en las mismas fechas del 2021, los cuatro miembros de la familia volvieron a contagiarse.

“La misericordia de Dios fue tan grande con nosotros; pero también, no hay palabras para describir nuestro agradecimiento a nuestros familiares y amigos que fueron solidarios en todo momento”.

Cabrera, un inmigrante que llegó a Estados Unidos a los 25 años, recordó que en diciembre de 2020 todo comenzó con un resfriado “raro”.

“Sentía que me quemaba el cuerpo, tenía mucha fiebre y la garganta estaba completamente irritada por una tos intensa”, dijo sobre los síntomas que experimentó.

Este transportista de tierra y materiales para la construcción cuenta que “la libró” hasta el 5 de enero de 2021. En el intervalo, su esposa Mirna se puso grave durante dos semanas. Todos estaban aislados en casa.

Alicia Flores, activista por la reforma migratoria, cuenta las secuelas que le dejó Covid-19.

Al originario de Tocumbo, Michoacán, el covid-19 le dejó como secuelas una fatiga crónica, dolores de cabeza que le obligan a tomar calmantes todos los días y espasmos de asfixia.

Ramiro dice que, si se descubre el cuerpo o se expone a bajas temperaturas, se pone ronco de inmediato.

Antes de recaer por segunda ocasión, él, su esposa y sus hijos ya se habían aplicado la tercera dosis de refuerzo de la vacuna.

“He sentido como que he vuelto a nacer; la pandemia me ha enseñado a valorar el servicio al prójimo y a apreciar los momentos que vivimos juntos como familia”, explicó.

Para el año nuevo 2022, expresó que vivirá cada segundo de la vida como si fuera el último, permanecerá más unido a la familia y cuidará de su fe y su salud.

Además, a sus 46 años tiene proyectado terminar sus estudios de preparatoria que quedaron truncados desde 1990.

Si bien el covid se considera una enfermedad que principalmente afecta a los pulmones, también puede dañar muchos otros órganos, que incluyen el corazón, los riñones y el cerebro.

Un estudio de Mayo Clinic indica que el daño en los órganos puede ocasionar complicaciones de salud que persisten después de la enfermedad por covid-19.

En algunas personas, los efectos duraderos en la salud pueden incluir problemas respiratorios a largo plazo, complicaciones cardíacas, deterioro crónico de los riñones, accidente cerebrovascular y síndrome de Guillain-Barré, una afección que provoca una parálisis temporal.

Algunos adultos y niños presentan un síndrome inflamatorio multisistémico después de haber padecido la enfermedad. En esta afección, algunos órganos y tejidos se inflaman gravemente.

Se contagia y su hermano muere

Alicia Flores, oriunda de Ciudad Obregón, Sonora, México, también fue una de millones de personas que contrajo la enfermedad y sobrevivió para contar su historia.

“¿Cuándo me enfermé?, preguntó a su esposo.

A Alicia se le olvidan las cosas simples. Revela que hay ocasiones en que está platicando y en su mente no encuentra las palabras que necesita para expresar ideas sencillas ni en inglés ni en español.

“Comencé nomás con una gripa, fiebre y tos”, recordó la mujer, quien es directora del Centro Juvenil Hank Lacayo de Oxnard, una entidad sin fines de lucro que aboga por una reforma migratoria integral.

“Cuando me pegó la enfermedad, no podía hablar, no podía levantarme para ir al baño y siempre llegaba muy agitada… Creo que fue por falta de oxígeno”, explica.

“Otra de las secuelas que tengo es que la garganta me duele mucho, se me inflaman las glándulas y me causa infección…, no me hospitalizaron, pero le pedía a Dios que tuviera misericordia de mi o que me llevara ya con él”.

A pesar de ello, agradece que tiene una segunda oportunidad de vida y en medio del dolor de haber perdido a un ser querido.

En efecto, apenas el 18 de diciembre, Alicia perdió a su hermano. Ernesto Salvador Flores Sánchez falleció el 18 de diciembre en Puerto Peñasco, Sonora, a causa del covid-19, a un mes de haber cumplido 65 años.

“Todo le empezó con una gripa e igual que yo, no podía respirar; en la clínica le diagnosticaron el coronavirus y aunque le dieron oxígeno y medicamentos, solo duró siete días”, expresó Alicia.

Manifestó que en el Año Nuevo tiene planes de seguir luchando junto con su esposo, sus cincos hijos y 11 nietos por una reforma migratoria, además de querer trabajar para ser una mejor persona.

Sin embargo, a pesar de haberse contagiado personalmente y haber perdido a su hermano durante la pandemia, Alicia no ha querido vacunarse contra la enfermedad.

“No le tengo confianza a las vacunas”, expresó.

Adiós a un año de muertes y contagios

En este entorno, y al cierre del año viejo, Estados Unidos concluirá 2021 con casi 54 millones de casos de Covid-19; 821,000 muertes y 267,000 infecciones diarias en promedio por la contagiosa variante ómicron del coronavirus, según indican datos de la Universidad John Hopkins.

Y entre los 25 condados del país que tienen más casos, cuatro son de California: Los Ángeles ocupa el nada honroso primer lugar con 1,649,376 casos y 27,601 muertos; el condado Kings es sexto, con 444,330 casos y 2,159 fallecidos, seguido de San Diego que es séptimo con 440,773 y 4.450 decesos. Riverside se encuentra en la novena posición con 408,062 casos y 5,572 muertos.

El doctor Ilan Shapiro, director médico de educación para la salud en Altamed, comentó que vacunar a la comunidad latina contra el miedo se logra con una dosis de verdad.

“En 2022 tenemos que tener mucho cuidado; ya sabemos realmente lo que funciona: vacunarse, lavarse las manos, mantener distanciamiento; creo que habrá necesidad de usar mascarillas quirúrgicas N95 y KN95 para mayor protección de nuestra comunidad”, dijo el experto en salud.

Además, subrayó que se tendrá que evaluar lo que se hace con los niños que se están enfermando y están teniendo problemas.

“Definitivamente es una realidad que tenemos que protegerlos”, afirmó. “Todos debemos cuidarnos, unos a otros para tener oportunidad de seguir viviendo una vida saludable”.