Natti Natasha y Raphy Pina dan positivo a COVID-19

Sin la intención de causar alarma, Natti Natasha publicó en su cuenta de Instagram un extenso mensaje en el que informó que tanto ella, su pareja Raphy Pina y los hijos de éste dieron positivo en la prueba de COVID-19: “Responsablemente queremos notificarles que tanto Natalia Gutiérrez , Rafael Pina , Antonio Pina y Mía Pina salimos positivo al Covid-19. Tanto Rafael Jr, como Vida se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión y estamos pendientes a cualquier cambio en su salud. Por favor, aquellas personas que han estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se hagan la prueba y se aíslen en cuarentena”.

Apenas hace unos días la cantante dominicana compartió (a manera de felicitación navideña) una serie de fotografías en las que aparece con la pequeña Vida Isabelle, quien lució un vestido rojo para celebrar las fiestas. Ese post obtuvo más de 900,000 likes.

Al parecer Raphy tuvo síntomas más fuertes de la enfermedad, ya que publicó un video en el que aparece recostado y diciendo “Estoy malo, por eso no he escrito nada. Me está dando duro esto”. De inmediato los fans del productor y la reguetonera publicaron mensajes, deseándoles a los dos una pronta recuperación. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

