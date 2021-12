Gaming: los 10 mejores juegos que llegarán en 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las principales casas desarrolladoras de videojuegos se preparan para sacar al mercado en 2022 sus próximos títulos con los que esperan conquistar al público gamer y lograr éxitos en ventas.

Continuaciones de sagas y nuevas historias atrapantes es solo una pequeña parte de lo que los fanáticos de los videojuegos podrán disfrutar durante el próximo año.

En La Opinión te contamos cuáles son los 10 juegos más esperados para 2022:

1. Stray

Desarrollado por BlueTwelve Studio este juego sigue las aventuras de un gato callejero que se encuentra perdido en una ciudad futurista la cual está repleta de robots. Al igual que gran parte de los juegos que verán la luz en 2022, este juego incorpora el motor gráfico Unreal Engine 4 desarrollado por Epic Games.

Aún se desconoce la fecha exacta en la que este título llegará al mercado, no obstante, sí se sabe que lo hará para las plataformas de PlayStation 4, PS5 y Windows.

2. Ghostwire: Tokyo

Su argumento gira en torno a un evento postapocalíptico ocurrido en la ciudad de Tokio el cual desencadenó que gran parte de los habitantes desaparecieran, mientras que otros como el protagonista obtuvieron poderes sobrenaturales.

Aún se desconoce la fecha en la que saldrá a la venta este videojuego. De acuerdo con su desarrolladores solamente estará disponible para PlayStation 4, PS5 y Windows.

3. God of War Ragnarök

La última entrega de la saga God of War es uno de los juegos más esperados del próximo año tomando en cuenta el éxito de otros títulos de la franquicia.

En esta oportunidad la historia aborda un nuevo conflicto en la vida de Kratos quien se verá obligado a enfrentarse a los dioses del panteón nórdico.

Al igual que en otras ediciones, su publicación estará a cargo de Sony Interactive, por lo que solo podrá disfrutarse en las consolas de la compañía japonesa.

4. Oxenfree 2: Lost Signals

Siguiendo la estela del exitoso Oxenfree (2016) este nuevo juego trata acerca de Riley una investigadora medioambiental que debe descubrir cuál es el origen de unas misteriosas transmisiones de radio en su ciudad natal, Camena.

Este videojuego estará disponible en algún momento de 2022 para usuarios de Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5 y Windows.

5. Splatoon 3

La tercera entrega de Splatoon continúa enmarcada en el género de acción y disparos de los títulos anteriores. El juego integra la opción de partidas multijugador en línea para competir con otros usuarios.

Al tratarse de un juego desarrollado por Nintendo, este solamente estará disponible para su consola Nintendo Switch.

6. Horizon Forbidden West

La secuela de Horizon Zero Dawn (2017) continua la historia de Aloy, quien en esta oportunidad deberá viajar a la destruida ciudad de California para encontrar el origen de un virus que se está propagando por lo que queda de la civilización humana.

Las expectativas en torno a este juego son considerables considerando que la primera entrega se mantiene hasta ahora como el segundo juego más vendido en la historia del PlayStation 4.

Su llegada a las tiendas de videojuegos se espera que ocurra el 18 de febrero de 2022.

7. Gran Turismo 7

El séptimo juego de la exitosa saga Gran Turismo se convertirá en el primer videojuego de la franquicia en ser lanzado de forma simultánea en dos versiones de PlayStation como lo son el Play 4 y el PS5.

Para esta nueva entrega regresan viejas modalidades de juego como la campaña tradicional para un solo jugador.

Está previsto que su lanzamiento se produzca el 22 de marzo, tanto para PlayStation 4 como para PS4 exclusivamente.

8. Starfield

Es la próxima gran producción del desarrollador estadounidense Bethesda Game Studios y está pensada para marcar la pauta en lo que a juegos de siguiente generación se refiere.

Entre lo que se ha dado a conocer la historia trata acerca de viajes espaciales, en los cuales el jugador tendrá la posibilidad de personalizar a profundidad diversos aspectos de la historia por ejemplo su nave.

Su llegada a las tiendas se espera que ocurra el 11 de noviembre de 2022. Cabe destacar que solamente estará disponible para la Xbox Series X/S y Windows.

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Pese a no contar aún con un nombre oficial, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild será la vigésima entrega de la serie de esta exitosa serie que vio la luz por primera vez en 1986.

Esta nueva versión será también la cuarta, de toda la franquicia, en utilizar gráficos en alta definición.

La historia de este título transcurre luego de lo ocurrido en The Legend of Zelda: Breath of the Wild y nuevamente el objetivo de Link será salvar al reino de Hyrule, esta vez de un cuerpo momificado.

Todavía no se conoce información acerca de cuál será su fecha de lanzamiento oficial.

10. Elden Ring

Esta colaboración entre el desarrollador de juegos japonés Hidetaka Miyazaki y el escritor de ficción Game of Thrones, George R. R. Martin está ambientado en un mundo abierto repleto de detalles y seres fantásticos como dragones y trolls.

Está previsto que Elden Ring sea un videojuego multiconsola y esté disponible para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Windows a partir del 25 de febrero de 2022.

