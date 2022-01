Belinda se lleva fuertes críticas luego de cantarle a Christian Nodal: “Qué fea voz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Belinda demostró una vez más su amor por Christian Nodal y fue precisamente durante sus festejos de Año Nuevo en donde la pareja volvió a llamar la atención debido a una serie de videos en los que ambos se dedicaron románticas canciones, pero esta vez los usuarios de redes sociales destacaron algunas fallas en la entonación de uno de ellos.

La pareja del momento formada por Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, esta vez debido a una serie de videos que circularon en redes sociales en los que aparecen disfrutando de una lujosa fiesta en Cartagena, Colombia, en donde se rodearon de familiares y amigos para dar la bienvenida al 2022.

Sin embargo, uno de los momentos que más revuelo ha causado fue cuando la intérprete de origen español dedicó a su prometido el exitoso tema “Bella Traición”, por la que se llevó fuertes críticas debido a su nivel vocal, pues de acuerdo con algunos usuarios de Instagram su entonación dejó mucho que desear.

Aunque las imágenes fueron publicadas a través de las historias de Instagram de Cristy Nodal, también han sido retomadas por otros perfiles como el del programa de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, en donde le dijeron de todo a Beli.

“Dios, demos gracias al cielo por el Autotune. Se imaginan escuchar esos discos así“, “Canta feo“, “Que tristeza tener que ver y escuchar esto“, “¡¡No canta!!“, “Bueno no salió su mejor voz quizás sea el sonido“, “Que fea voz“, “Que desentonada ¿eso es cantar?“, “Canta súper feo“, “Yo canto mejor en la ducha“, “Quítenle el micrófono“, fueron solo algunos mensajes que escribieron los internautas.

En otra de las grabaciones apareció Belinda entonando “Es por ti” de Juanes, con la que nuevamente expresó sus sentimientos y dejó ver lo enamorada que está. View this post on Instagram A post shared by Nodeli Team ✨ (@nodeli_team)

Pero no fue todo en la celebración de los “Nodeli“, ya que además de Belinda, Christian Nodal también tomó el micrófono para deleitar con su voz a los asistentes y por supuesto gritar su amor a los cuatro vientos con algunos temas como “Diséñame”, que hiciera famoso Joan Sebastian; por supuesto él no corrió con la misma suerte que la actriz, pues solo recibió felicitaciones y halagos por su interpretación. View this post on Instagram A post shared by 🤍𝓝𝓸𝓭𝓮𝓵𝓲🤍 (@nodal_deluxe)

