¿De vuelta a la música? Luis Miguel sube misterioso video a redes que desata furor entre sus fans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Todo parece indicar que el cantante Luis Miguel planea iniciar este 2022 con el pie derecho, y esto sería a través de nueva música, o por lo menos así lo interpretaron sus fans luego de que compartió un misterioso video en el que adelantó muchas sorpresas para este año. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, el Sol de México causó revuelo tras hacer una inesperada publicación con la que sembró la esperanza en sus seguidores de un nuevo proyecto musical.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Se trató de un clip de apenas 8 segundos en el que únicamente se lee el año 2022 seguido por tres puntos suspensivos en tonos dorados, algo que sin lugar a dudas dejó la puerta abierta a varias posibilidades en cuanto a nuevo contenido por parte del cantante.

Si bien el video fue publicado sin descripción alguna, los seguidores de Luis Miguel no tardaron en sacar sus propias conclusiones y compartir sus teorías sobre cuál es la sorpresa que les tiene preparada:

“Ya publica el disco, Miki, te extrañamos todos”, “Sorpréndenos este año Micky” y “Esto me suena a que nos tienes una sorpresa musical para este año, ¿es así?”, son algunas de las respuestas que se leen bajo la publicación, misma que recaudó poco más de 600 mil reproducciones en solo unas horas.

Recordemos que Luis Miguel, intérprete de icónicos temas como “La Bikina” y “Ahora te puedes marchar”, no ha lanzado un trabajo nuevo desde el disco “México por siempre”, publicado en 2017, por lo que no es de sorprender que los internautas se muestren con gran emoción ante la noticia de su posible regreso. View this post on Instagram A post shared by Luis Miguel (@lmxlm)

Te puede interesar:

Checa el video del hijo de Luis Miguel cantando que tiene a las redes atónitas

Hermano de Luis Miguel publica desgarrador mensaje sobre su madre con inédita fotografía

Jaime Camil confiesa la causa detrás del fin de su amistad con Luis Miguel