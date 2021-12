Jaime Camil confiesa la causa detrás del fin de su amistad con Luis Miguel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Jaime Camil, conocido por sus actuaciones en historias como “La Fea más Bella” y “Jane the Virgin”, dio mucho de qué hablar con su reciente participación en el famoso programa de “Al Volante con el Escorpión Dorado”, pues además de hablar de sus proyectos profesionales, hizo grandes declaraciones sobre su vida personal, incluyendo su distanciamiento con el Sol de México, Luis Miguel. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Como ya es costumbre para el youtuber Alex Montiel, comunicador detrás del icónico personaje “Escorpión Dorado”, el histrión destapó varios detalles que hasta el momento permanecían desconocidos para el público con relación a su distanciamiento del Luismi, con quien Camil era muy cercano.

De hecho, el intérprete de “La Bikina” salió a relucir en la conversación luego de que Jaime Camil fuera cuestionado sobre su papá y el cariño que este le tenía a Luis Miguel: “¿Lo quería más tu papá que a ti?”, a lo que el famoso de 48 años respondió: “Luis Miguel es un ciclo de vida que se terminó y ya”.

Ante esto, Escorpión Dorado preguntó si esto se debió a la supuesta relación que el Sol mantuvo con la colombiana Sofía Vergara; sin embargo, Camil decidió zanjar el tema diciendo: “Primero que nada hace años que no hablo con él y no tengo idea. Nada… bueno, te baja a todas, pero es que es Luis Miguel, pero no hay pedo, todo bien“.

Sin embargo, no toda la plática relacionada con Luis Miguel fue “incómoda”, ya que Jaime Camil también se dijo orgulloso de haber sido uno de los amigos del cantante que ayudó a crear la coreografía del famoso tema “Será que no me amas”.

“Lo hicimos entre Micky, Alejandro, yo y alguien más, estábamos en el Hard Rock Café de Acapulco. Traía Micky el master de esta canción, todavía no salía, y ahí, bailando en la mesa, lo más básico del mundo, se quedó”, finalizó el hermano de Issabela Camil.

