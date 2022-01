Miley Cyrus casi comienza el 2022 sufriendo una “falla” en su diminuto vestuario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miley Cyrus casi empieza el 2022 protagonizando un verdadero escándalo en televisión, cuando el tirante de su top brillante se rompió justo al inicio de su especial televisivo de Año Nuevo titulado “Miley’s new year’s eve party”. La falla en su vestuario ha recordado la que vivió Janet Jackson en el intermedio del Super Bowl de 2004, cuando Justin Timberlake le arrancó parte de su vestido -nunca ha quedado claro si lo hizo a propósito o fue un accidente- y dejó a la vista su pecho desnudo. Sin embargo, Miley consiguió salvar la situación gracias a unos rápidos reflejos que le permitieron cubrirse con las manos antes de que enseñara más de la cuenta.

La ex estrella de Disney no dejó de cantar en ningún momento el tema “Party in the USA”, que había elegido para arrancar su actuación y, en cuanto se dio cuenta de que no había manera de salvar su top, le dio la espalda al público para desaparecer entre bambalinas durante unos minutos. Cuando regresó, llevaba puesta una chaqueta roja extragrande que se dejó desabotonada, a riesgo de que se le abriera mientras bailaba. “Sigo llevando puesta más ropa que nunca antes en un escenario”, aseguró ella entre verso y verso de su famoso sencillo para demostrar que se había tomado la situación con sentido del humor.

