Crystal Pepsi, el refresco de los años 90 está de regreso, cómo conseguirlo

Pepsi te lleva a al pasado. La Crystal Pepsi está de regreso en Estados Unidos para los nostálgicos de los años noventa. La soda transparente y burbujeante que fue suspendida en 1994 vuelve para celebrar el 30 aniversario de su lanzamiento en 1992.

Se trata de una edición limitada de Crystal Pepsi que no estará disponible a la venta en cualquier tienda. Pepsi publicó una dinámica en Twitter en la que regala seis botellas de 20 onzas a 300 personas. Las fotografías no serán evaluadas, los ganadores se elegirán al azar en un sorteo que se realizará el 6 de enero.

Para ganar la dotación de Crystal Pepsi, los fanáticos deben publicar en Twitter una fotografía de si mismos en los años 90 usando los hashtags #ShowUsYour90s y #PepsiSweepstakes. Los hashtags deberán publicarse en el orden antes mencionado para calificar.

Strap on your fanny packs, your fave 90s drink is turning 30! 🥳 Post a pic of you from the 90s using #ShowUsYour90s + #PepsiSweepstakes for a chance to be 1 of 300 to win Crystal Pepsi.

No Purch. Nec. Ends 1/6/22, 9am. 50 US/DC res only, 18+ (19+ in AL/NE). Not Avail. Retail

— Pepsi (@pepsi) January 4, 2022