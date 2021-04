Pepsi Blue regresará después de 17 años

Pepsi le ha dado una gran noticia a los más nostálgicos, pues confirmó los rumores: Pepsi Blue regresará justo a tiempo para el verano.

La compañía traerá de vuelta su popular refresco sabor a bayas a partir del 3 de mayo y para anunciar este regreso el comercial tiene un fragmento de la melodía “I’m Blue” de Eiffel 65, de 1999.

“Durante años, los apasionados fanáticos de Pepsi Blue han estado clamando por el regreso de su amada cola de bayas, y ahora Pepsi Blue está llegando a los estantes”, dice el comunicado obtenido por Today. “Justo a tiempo para el clima cálido, el tono azul vibrante único e inconfundible de Pepsi Blue regresa con un nuevo diseño de botella y empaque que exige actividades de verano seguras y responsables, desde barbacoas maratonianas hasta tardes junto a la piscina o ver atracones cómodamente en el aire acondicionado”.

Desde 2004 no se había podido conseguir Pepsi Blue, pero el próximo 3 de mayo estará disponible en todo Estados Unidos.

“Así es, desempolva tu iPod de 20GB, conecta tu teléfono plegable y vuelve a ver la primera temporada de American Idol mientras te relajas y abres un Pepsi Blue”, dice el comunicado.

Pepsi Blue tendrá una etiqueta de nuevo diseño y estará disponible en 20 oz. botellas y paquetes de seis y ocho paquetes de 16.9 oz / 16 oz.

Feels like a good #TBT to announce this – throwing it back to 2002… #PepsiBlueIsBack pic.twitter.com/66K1Tl52yV

— Pepsi (@pepsi) April 22, 2021