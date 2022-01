Cuauhtémoc Blanco recibe amenazas tras negar foto con narcos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La polémica en torno a Cuauhtémoc Blanco y su foto con miembros del crimen organizado parece no detenerse. Ahora una narcomanta lo señala de tener pactos vigentes con el narco que debe cumplir, de lo contrario, pagaría las consecuencias.

Todo surgió a raíz de la publicación de la fotografía del exseleccionado nacional junto a dos supuestos líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otro grupo del crimen organizado conocido como Los Tlahuicas.

Hoy en Morelos.

Hoy en Morelos.

En medio de la polémica, el también gobernador de Morelos aceptó que la fotografía es real, aunque aseguró que no pacta con el crimen organizado y argumentó que no es ningún delincuente, no tiene nada que esconder y que se seguirá sacando fotos con quien sea.

“Que investiguen al 100%, la gente que me conoce sabe cómo soy. Esa fotografía la tomo como una más de las que me he tomado y me voy a seguir sacando fotos, yo no tengo ningún problema, yo voy a seguir trabajando, chambeando, para la gente”, insistió.

▶️"Yo no pacto con delincuentes. Yo no sé quiénes son, no le voy a preguntar a la gente a qué se dedica"



Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, habla de la polémica fotografía que se tomó con líderes criminales



Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, habla de la polémica fotografía que se tomó con líderes criminales

¿De qué hablaba la narcomanta?

Tras la respuesta a la fotografía difundida por el diario El Sol de México, este miércoles circuló en redes sociales una imagen que mostraba un mensaje con amenazas hacia el mandatario.

El mensaje amaga al gobernador con dar a conocer información sobre el asesinato del conocido activista Samir Flores, ocurrido hace tres años.

“Acuérdate quién te mandaba dinero para comprarte ropa… me respetas y te respeto, de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir (Flores)…”, se alcazaba a leer.

Samir Flores era un activista indígena, originario de Amilcingo, principal opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM) y quien fue atacado a balazos afuera de su domicilio en febrero 2019 y murió en el hospital.

Fue el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Tlaxcala y Puebla, el que exigió la investigación del gobernador.https://t.co/LZ0pxg4qhH— El Sol de México (@elsolde_mexico) January 6, 2022

En el mensaje, que fue revelado en la cuenta de Twitter del periodista Héctor de Mauleón (@hdemauleon), los presuntos delincuentes señalan que ya se rompió el pacto que tenían con el gobernador, y le pidieron no desconocer los acuerdos, ni darse baños de pureza.

“También recuerda un poco de nuestros negocios en SAPAC (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Cuernavaca)… A mí me respetas, tú sabes de dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erik (Flores). Si me respetas, te respeto, todos tus gatos están de testigos de nuestra amistad que ahora quieres traicionar…”, se destaca.

