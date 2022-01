Floyd Mayweather Jr. en busca de un regreso millonario pero fuera de Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Floyd Mayweather Jr. es un gran cazador de negocios. A pesar de estar retirado, el ex boxeador estadounidense sigue haciendo dinero con su imagen y peleas de exhibición como su última contra Logan Paul. “Money” habría indicado que ese sería su último evento dentro del ring, pero tiene la intención de volver al cuadrilátero fuera de Estados Unidos.

El lugar del combate le habría llamado la atención. Mayweather platicó sobre la posibilidad de colocarse los guantes en Dubai y enloquecer a los amantes del boxeo el próximo 20 de febrero.

“Es un gran negocio, se los repito un gran, gran negocio (…) En 2022, aquí en Dubai, una exhibición, un gran negocio y algunos otros eventos en 2022″, reconoció el estadounidense en unas declaraciones recopiladas por el FightHype.com.

“Money” conoce de su influencia y popularidad. A pesar de haberse retirado en 2017, Floyd Mayweather Jr. dejó muy claro que aún es una figura cotizada luego de generar varios millones de dólares en su último combate de exhibición contra el youtuber Logan Paul.

¿Quien será el rival de Floyd Mayweather Jr?

A pesar de que dejó claras muestras de querer volver al ring, aún no ha hablado de su contendiente. Sin duda alguna rivales no le faltarán. De hecho, “Money” recibió el interés de Óscar de la Hoya, ex boxeador mexicoamericano que expresó públicamente sus ganas de enfrentarlo.

“Quién sabe, puede ser Floyd Mayweather (…) es probablemente la pelea más grande que puedo hacer en estos momentos”, explicó De la Hoya en noviembre de 2021. View this post on Instagram A post shared by Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

