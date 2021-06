Mayweather ganó $30 millones de dólares por publicidades en su short durante pelea con Logan Paul

El apodo de “El Money” que le adjudicaron a Floyd Mayweather no fue de gratis, y es que es impresionante la manera en la que el pugilista estadounidense produce dinero.

En su combate de este domingo contra el youtuber Logan Paul le generó millonarias ganancias, pese a que la pelea generó varias críticas de quienes aseguran que no cumplió las expectativas.

Según lo dicho por el mismo Floyd durante la rueda de prensa posterior a la pelea, por los seis parches publicitarios que llevaba en su short recibió un total de $30 millones de dólares.

🗣 Floyd Mayweather responds to critics who looked down on him for coming out of retirement and accepting a fight with Logan Paul!

It was reported that he made $30million alone from one of his short sponsors!#MayweatherPaul pic.twitter.com/ON6JxCDkml

— The Fight Bubble (@thefightbubble) June 7, 2021