A centímetros de un triste final: una grada del FedExField colapsó y pudo haber lesionado a la estrella de la NFL Jalen Hurts [video]

El pasado domingo 2 de enero ocurrió un pequeño incidente en la NFL que por unos centímetros pudo haber finalizado en tragedia. El hecho ocurrió en el juego entre Washington Football Team y Philadelphia Eagles en el FedExField. En el plano deportivo, los visitantes se llevaron la victoria, pero el mariscal de campo Jalen Hurts se fue del estadio con un susto.

Luego de que se concretó el triunfo de Philadelphia Eagles 20-16, el quarterback Jalen Hurts se disponía a regresar a los vestuarios. Los aficionados presentes en una de las gradas intentaron llegar a él para darle una palmada o pedirle un autógrafo. Sin embargo, una valla metálica colapsó y muchos aficionados cayeron al suelo desde una altura considerable.

Afortunadamente no pasó a mayores, pero #jalenhurts envió una carta a la NFL y al equipo de Washington con lo siguiente: “Escribo para preguntar qué seguimiento se está considerando”. 🏈



Buena campaña dentro y fuera del campo para el QB pic.twitter.com/HOLnHkw3zo — Kary Correa (@KaryCorrea) January 6, 2022

Al ver a los aficionados en el suelo, Hurts decidió ayudar a los más cercanos y se llevó el aplauso de los presentes. A pesar de que todos terminaron con una sonrisa en su rostro, este pequeño incidente pudo haber provocado una grave lesión en el jugador de Philadelphia Eagles.

“Hasta donde sabemos, a todos los involucrados se les ofreció una evaluación médica en el lugar y abandonaron el estadio por su propia voluntad. Estamos muy contentos de que nadie parezca haber resultado herido de gravedad. La seguridad de nuestros fanáticos e invitados es de suma importancia y estamos investigando lo que sucedió”, señaló el equipo en un comunicado.

Jalen Hurts reconoció que el incidente pudo haberlo lesionado

A pesar de que el incidente en el FedExField no tuvo consecuencias mayores, Jalen Hurts admite que estuvo a pocos centímetros de que la historia hubiese sido otra. Además de haber provocado una lesión grave en alguno de los aficionados que cayeron al suelo, también pudo haber afectado el estado físico del quarterback. #Eagles QB Jalen Hurts was sacked only once during today’s game. Almost had a second on his way to the locker room. pic.twitter.com/WwBE5pXaxO— Mike Garafolo (@MikeGarafolo) January 2, 2022

“Traté de manejar la situación con mucho aplomo y mostrar compasión por las personas que cayeron, de verdad, pero podría haber sido mucho peor. No me di cuenta hasta después del hecho teniendo tiempo para reflexionar y pensar en ello, así que solo quería ver qué se podía hacer para asegurarme de que no vuelva a suceder. Eso es todo lo que realmente me importa”, expresó Hurts en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

